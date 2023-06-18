《超級瑪利歐兄弟大電影》一致好評　任天堂下部改編目標將是它

《超級瑪利歐兄弟電影版》（THE SUPER MARIO BROS MOVIE）的成功可說是有目共睹，不僅得到了觀眾間的一致好評，目前更以收穫超過 13 億美元的全球總票房，成為全球動畫影史票房紀錄第三名，令大家都相當期待，任天堂接下來還會帶來什麼樣的優秀作品？如今則有消息指出，任天堂旗下的另一款熱門 IP 《薩爾達傳說》，將成為下一部被改編成動畫電影的作品！



▼▼▼《超級瑪利歐兄弟電影版》大獲成功，《薩爾達傳說》將成新目標▼▼▼

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知名影評人 Jeffrey Sneider 爆料：「有人告訴我，這正在實現中！」

知名影視評論家 傑佛瑞史奈德（Jeffrey Sneider）於日前在 Podcast 節目 The Hot Mic 中表示，自己聽說到環球影業已經快要跟任天堂達成與《薩爾達傳說》有關的某項重大協議，因此《薩爾達傳說》很有可能將成為任天堂與照明娛樂合作的下一部大型作品，並肯定的說：「是的，有人告知我，這正在實現中，而且環球影業花了不少錢。」。

《薩爾達傳說》系列製作人 青沼英二 也表示很有興趣製作動畫電影！

在好幾個月前，外媒 GIANT FREAKIN ROBOT 也曾報導過相同的消息，表示照明娛樂與任天堂在完成《超級瑪利歐兄弟電影版》後，正在開發由暢銷角色扮演遊戲《薩爾達傳說》系列改編的動畫電影。《薩爾達傳說》系列製作人 青沼英二 也於先前在接受外媒 Polygon 的採訪時透露過，對製作薩爾達系列動畫電影很感興趣，而且不僅僅是他一個人這麼想，不過想要實現，粉絲們的意願也很重要。不過任天堂與環球影業仍尚未對這些傳言作出回應，但若消息屬實，那麼這便會是《薩爾達傳說》系列的首部動畫電影作品！

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