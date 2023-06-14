蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙｜網民票選最受歡迎蜘蛛俠　Peter僅得第二

蜘蛛俠宇宙系列全新動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙（蜘蛛人：穿越新宇宙、蜘蛛俠：縱橫宇宙；Spider-Man: Across the Spider-Verse）已於 6 月 2 日於美國等地上映，香港也在 6 月 1 日登場。



該作不僅在開片首日就以 5,185 萬美金，創下今年以來所有電影票房最高的紀錄，還在爛番茄上獲得 96% 的超高評價，更在 IMDb 上以 9.1 分榮登有史以來最高分的超級英雄電影！而為了慶祝電影的上映以及成功，美國知名動漫與遊戲評論網 IGN 舉辦了一場 《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的角色人氣票選活動，讓觀眾從上百名的蜘蛛俠角色中，選出最愛的那一位。

▼▼▼最受歡迎蜘蛛俠，有你心水嗎？▼▼▼

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超過240位蜘蛛俠，究竟誰才是大家的最愛？

在《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》中，為了呈現出多元宇宙的龐大，製作團隊破天荒的集結了700 位動畫師，打造出了 240 位格迥異且獨一無二的蜘蛛俠，並在電影中繪製了將近 600 名角色，創下動畫電影的新紀錄。令不少看過的觀眾大為震撼，紛紛表示：「這簡直就是藝術品！」。

恭喜主角麥爾斯拿下冠軍！

在本次由 IGN 舉辦的《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》角色人氣投票活動中，官方依照票選結果，排列出了大家最喜愛的前 50 名的蜘蛛俠，令人意外的是，大家最為熟悉的蜘蛛俠「彼得·B·帕克」（Peter Benjamin Parker），竟然只在票選中獲得第二名，而拿下冠軍的，正是我們本次的動畫主角 麥爾斯·摩拉斯（麥爾斯·莫拉雷斯；Miles Morales）！此外，在電影中擁有眾多支持者的女蜘蛛俠「桂恩·史德西」（Gwen Stacy）得到了第三名，Toby版蜘蛛俠與Tom版蜘蛛俠則分別為第四與第五名，其餘更多名次可以查看 IGN 官方網站，不知道大家最心儀的是哪位呢？

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