Pokemon超稀有卡牌黃昏莉莉艾是什麼？開價5百萬台幣收購還可議

《精靈寶可夢（Pokemon）》系列動畫在全球各地都非常受歡迎，由日本遊戲公司任天堂推出的「寶可夢集換式卡牌遊戲」更是吸引許多玩家，不少人都以收藏各式各樣的寶可夢卡牌為樂，並且卡牌的市價也會隨著稀有度而有所不同。近日有網友在寶可夢卡牌的交易社團開價500萬元臺幣（約127萬港元）收購一張指定角色卡牌，讓不少網友驚呼是「經濟奇蹟」。



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500萬元收一張卡牌！網驚：經濟奇蹟

一名網友於14日在臉書社團「寶可夢集換式卡牌交易社 PTCG（POKEMON 中英日交易社團）」發出徵求卡牌的貼文，表示想以500萬臺幣的高價收購「黃昏莉莉艾」（リーリエ エクストラバトルの日）這張卡牌，「收黃昏莉莉艾psa10日版，暫定500萬臺幣收，有的話價格還可議。如果能接受人民幣的話會多加些錢，因為我換成臺幣會增加很多費用，感謝。」驚人的價格馬上在社團內引起討論。

許多網友看到500萬元的天價紛紛表示「經濟奇蹟」、「好扯」、「我有這張卡現在就能付房子頭期了」、「一張卡片夠養我十年了」、「回到過去買什麼比特幣」、「一張莉莉艾比我房貸還多」、「我要住在卡片裡面了」、「要玩到發家致富了嗎」、「財富密碼」，也有網友曬出自己收藏的6張莉莉艾卡牌，開玩笑表示：「我手上有一棟房。」

超稀有卡牌！日本Yahoo! 拍賣曾以100萬日元售出

留言區中有網友補充，這張「黃昏莉莉艾」是2019年線下比賽中得到冠軍或猜拳贏到最後的玩家才可以拿到的特殊卡包中的其中一張卡牌，由於卡包本身就已經非常難取得，要抽到黃昏莉莉艾也只有1/3的機率，並且收購者還要求卡片的品質要在PSA等級10（卡況需要保持近乎完美），再加上莉莉艾本身就是人氣角色，種種因素綜合起來才會讓這張卡的開價如此高昂。同時也有人補充，其實以這張卡牌的稀有度，賣到900萬臺幣都是有可能的。

莉莉艾為《精靈寶可夢》系列中太陽＆月亮女主角之一，是位於阿羅拉地區美樂美樂島寶可夢學校的學生。除了有著全班第一的好成績外，也是以太基金會的千金大小姐，被人稱為「阿羅拉綻放的冰之花」。其實莉莉艾的卡牌被開出天價已經不是第一次，2021年「黃昏莉莉艾」就曾以100萬日元的價格在日本Yahoo! 拍賣上售出，當時被日本網友封為「100萬之女．莉莉艾」。

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