《我推的孩子》揭演藝圈殘酷面　劇情有原型　作者：想呈現真實

改編自漫畫的日本動畫《我推的孩子》（推しの子）爆紅，除了一開始離奇曲折的劇情，此動畫還聚焦於日本娛樂圈的殘酷面，引發大眾熱議，還討論多處劇情背後的原型事件。原作者赤坂明5月表示，他為此作品聽取很多業界人士的真實故事，正是想呈現出當今日本娛樂界發生的事情。



《我推的孩子》是由赤坂明原作、橫槍萌果作畫的日本漫畫，2020年開始連載，至2023年4月播出動畫版，人氣高企。

這套動畫的特別之處，除了是首集「反轉再反轉」的劇情，還有透過角色的經歷去講述演藝圈的殘酷面，例如是很多偶像薪水低的問題，一些稍有人氣的偶像，在收入跟公司、團員等攤分後，薪水可能只有約20萬日圓（約1.1萬港元），要在日本生活並不容易。

多處劇情更引起外界聯想到在現實出現的真實事件，議論其「原型」，例如劇情內出現騷擾偶像的狂迷，讓不少人想到2016年日本年輕女偶像冨田真由遭瘋狂粉絲襲擊的事件，在事件中，她被刺逾30刀，一度性命垂危。

又或動畫內的「天才童星」有馬加奈，也讓很多人談論原型是否女星蘆田愛菜，童星出身的蘆田愛菜雖然目前人氣高企，但在多年前她同樣遭日媒質疑她長大後人氣下降，又指她「7歲就扮大人打官腔」等。

《我推的孩子》內的「天才童星」有馬加奈（動畫劇照）

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《我推的孩子》動畫內還探討偶像面對網絡欺凌問題，更被指原型就是2020年的木村花輕生事件。

雖然木村花的母親木村響子對此公開表達不滿，但動畫也確實帶出現今偶像面對的兩難，當接拍真人騷，往往在電視台製作人員安排、或自己為增加節目鏡頭份量之下，故意製造一些節目效果，但卻有引來觀眾反感的風險，甚至遭受比例不對等的網絡欺凌，超出年輕偶像心理所能承擔的範圍。

作者：使用一些真實故事

原作者赤坂明5月接受Anime News Network訪問時就表示，他製作此作品時的首個概念，就是決定選擇一個當代主題，即當今日本娛樂界正在發生的事情。

他談到自己到處聽取了很多來自業界頂級人士、地下偶像、電視台工作人員、監製、經理人、八卦雜誌編輯、YouTuber、編劇的真實故事，他指「《我推的孩子》在情節中使用了一些真實故事，但它不是紀錄片，絕對沒有攻擊真人的意思。我將可能發生的事件、當前娛樂行業的趨勢和規則，改編到故事情節中。」

赤坂明更談到，他曾看到一個演員在電影上映後遭粉絲攻擊的例子，「在發生的時候，那人看來很堅強，但當我們成為朋友，他承認在情感上受到嚴重傷害。我那時發現，意識到藝人為了作品和支持他們的粉絲隱藏自己的本色。」

不少人指《我推的孩子》呈現了演藝圈的黑暗，赤坂明則指「我想讓人們知道這些年輕的人才是如何受到傷害、剝削和痛苦。我認為這部作品也提出問題，即人們應該如何看待和對待那些人才。我想這樣說是正確的：當我寫現實時，它自然會變得更黑暗。」