《SPY×FAMILY》與《職業特工隊》展開特別合作！安妮亞想守護世界

由 湯·告魯斯（湯姆克魯斯；Tom Cruise）主演的諜戰大片《職業特工隊（不可能的任務；Mission: Impossible）》系列最新作《職業特工隊：致命清算 第一章》，已於日前（7 月 8 日）登陸香港、台灣大銀幕，而為了配合電影於 7 月 21 日在日本上映，官方宣佈了與同樣以間諜題材為主題的人氣動畫《劇場版 SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》，展開特別合作的消息，並公開了合作視覺圖與特別宣傳影片！



間諜一家親！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》與《職業特工隊》都將展開全新任務！

+ 60

在《職業特工隊：致命清算 第一章》中，由 阿湯哥 飾演的 伊頓·亨特（伊森韓特），將和 IMF 小組展開他們至今最危險的任務，他們必須追查並奪取一項可能威脅全人類安危的全新致命武器，並且不讓它落入壞人手中。而在將於 12 月 22 日於日本上映的《劇場版 SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》中，安妮亞 一行人也將繼續為了守護世界和平，展開全新的特別任務。

在本次的特別合作視覺圖中，以 佛傑一家 為首的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》角色們，仿照電影海報的構圖，紛紛化身成了《職業特工隊：致命清算 第一章》中的主演，並在特別宣傳片中，親自講述了本作的魅力所在之處。

好笑的是，熱愛各種間諜行動的 安妮亞，因為被 阿湯哥 的帥氣表現吸引，而向 黃昏 表示了想變得跟他一樣的想法，也豪不意外的被打槍，最後又貢獻出了搞笑的震驚表情，果然是公認的顏藝女王，又是被 安妮亞 逗樂的一天呢！

延伸閱讀：Netflix《ONE PIECE海賊王》真人影集預告曝光 網民：看起來很酷

+ 33

延伸閱讀：

大家都在等！《我獨自升級》角色宣傳片公開，預計 2024 年春季開播！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】