《火影忍者》20週年全新動畫以漩渦鳴人為主軸？官方確認這天上線
撰文：COOL潮流生活網
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《火影忍者》迎來 20 週年， 早前公開紀念活動並釋出「十大對戰名場面」票選結果的同時，事實上也宣布帶來「全新原創動畫」慶祝其里程碑，等待一些時日，官方也終於公開準確發布日期。
官方正式公開《火影忍者》20 週年全新原創動畫播送日期
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官方經營 Twitter 正式公開《火影忍者》20 週年全新原創動畫將在 9 月 3 日率先於日本播送，並於每周尾階段性發布新內容，為期 4 話後終結。
雖然訊息並無透露過多劇情概要，但回推以往的訊息及此次視覺，應或是圍繞「漩渦鳴人」為主軸，講述成長期間背後不為人知的祕密過程，更全面地完善個人內容。感興趣的朋友不妨靜候留意。
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