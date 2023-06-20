《鬼滅之刃》刀匠村篇剛播完　動畫第四季柱訓練篇火速宣布製作

由 吾峠呼世晴 原作改編，Ufotable 製作的人氣動畫《鬼滅之刃》，於昨日迎來了第三季動畫「刀匠村篇」最終回第 11 話的播出，炭治郎、戀柱、霞柱 一行人，與上弦鬼之間的激戰也就此落幕。官方依照老傳統，在本季動畫結束後，便火速宣布了下一季動畫「柱訓練篇」確定製作的消息，完全不留給觀眾任何懸念，實在是太貼心啦！告訴我誰不愛這種不吊人胃口的動畫組？



為了迎接「無限城之戰」，炭治郎 一行人將接受「柱」的訓練！

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在接下來的《鬼滅之刃 柱訓練篇》中，將改編自原作漫畫第 15 卷至第 16 卷的內容，講述炭治郎等人為了能夠變得更加強大，於是接受了鬼殺隊最強的「柱」們訓練的故事，這也是在與大反派「鬼舞辻無慘」進行最終對決「無限城之戰」前的準備篇章。不過該篇章的內容相較其他而言，有些要長不長，要短不短，做成一季動畫或許會稍嫌不足，沒意外的話，這次應該會有更多的動畫原創內容在其中。

負責《鬼滅之刃》動畫角色設計與作畫監督的 松島晃，也在宣布製作「柱訓練篇」時，獻上了親自繪製的預告宣傳圖，官方也公開了告知影像，可以見得，在下一季的內容中，「水柱」富岡義勇、「岩柱」悲鳴嶼行冥、「風柱」不死川實彌、「蟲柱」胡蝶忍，以及「蛇柱」伊黑小芭內 將會是故事主角，不過目前官方尚未宣布動畫的正式播出時間，若有相關消息，小編會第一時間告知大家的！

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