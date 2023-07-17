Netflix 7月動畫推薦｜雖然動漫已經很多元化，不是只給小朋友看的，但暑假當期都會特別多動畫播出／上架；7月中 Nexflix 有多達10部值得推薦的動畫，獨家作品有以神明大決鬥為主題的《終末女武神》第二季，另外還有《咒術迴戰》、《死神千年血戰篇》第二季；以及一部被網民選為四月新番最佳動畫的小清新作品《躍動青春》，也可以在Netflix 收看了。



《終末的女武神ii》第2季後半

是講述眾神定期會開會討論滅世的時機。最新一屆會議出現意見分歧，部份神明決定給人類一次機會，開設格鬥大會，讓最強的人與最強的神明決鬥，由最終勝利者話事。作品特色是角色造型、打鬥方式都非常之誇張，例如上季被瘋狂cap圖，愛神兩位專屬僕人以雙手幫她托起雙乳，不知今季又有什麼神名與聖人出場呢？

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《終末的女武神ii》

Netflix 7月｜全10套推薦動畫10部

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《孤獨搖滾》

女主角一里花名「孤獨醬」，性格害羞怕與人相處，以為彈結他夾band會受歡迎，三年時間練唱一手出色的結他，卻連一個朋友也交不到。正當她會手想放棄結他，卻偶然在街上被捉去替更彈結他夾band。

《孤獨搖滾》

《死神 千年血戰篇 -訣別譚-》

相隔10年後播出的《BLEACH》電視動畫，將漫畫中最後一章分4季開拍，作畫出色、情節緊湊的《死神 千年血戰篇》來到第二季《-訣別譚-》，死神與滅卻師全面戰爭繼續開打，人氣角色冬獅郎將在今季出戰。

《死神 千年血戰篇 -訣別譚-》

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《咒術迴戰》第2季

《咒術迴戰》第2季是一部前傳，時間回到五條吾仍是學生的時期，當時夏油傑仍未背棄人類，相反是一個非常認真的熱血男子，一對好友為何會反目成仇？夏油傑發生了甚麼事才會對人類死心？

《咒術迴戰》第2季

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《躍動青春 Skip & Loafer》

在大量人氣作品如高達、我推、天國大魔境的夾擊下，《躍動青春》以清新畫風、純樸的校園年青男女成長故事，殺出重圍，被網民選為四月最佳動畫，現在Netflix終於可以看了。

《躍動青春 Skip & Loafer》

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《成為殭屍前要做的100件事》

主角是在黑心企業打工的應屆大學畢業生，在他幾乎過勞死之前，身邊嘅人出現喪屍病毒，轉眼間就世界末日！主角想到過去為了工作，人生甚麼都沒做過，在被咬變成殭屍前，定為自己定下100件事想做的事，是一部搞笑風格的喪屍片。

《成為殭屍前要做的100件事》

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《慕留人：火影次世代》（1至3季）

《火影忍者》正式續篇《慕留人：火影次世代》，由鳴門兒子慕留人做主角，由於幾位含着金鎖匙出世的富二代角色性格不太討好，主角光環開太大，被粉絲評為不應該出現的續集。究竟有幾爛？你有沒有膽量自己看看？

《慕留人：火影次世代》

《尼爾：自動人形 Ver1.1a》

同名知名遊戲《NieR:Automata》的改編動畫，由Aniplex旗下的A-1 Pictures製作，更有遊戲原版「2B」配音員石川由依及「煤治郎」花江夏樹聲演。畫面絕靚，記得定鏡睇。

《尼爾：自動人形 Ver1.1a》

《堀與宮村》第2季

延續第一季浪漫劇情，《堀與宮村 -piece-》繼續描寫高材生堀與孤僻少年宮村之間的關係，是很清新、每人感受到暖意的校園生活番組。

《堀與宮村》第2季

《我的幸福婚約》

《我的幸福婚約》為自我型像低落的女性打氣。女主角「美世」從小被家人欺凌和貶低，幸好未婚夫才能卓越，她真實的自我和潛藏的能力才漸漸顯現出來。