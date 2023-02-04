2022人氣動畫歌曲　《孤獨搖滾》神曲必聽　《烙印戰士》大膽創新

2022秋季有超級多必看的動畫，大家都看了哪幾部呢？從經典名作的重製到知名系列的續作，各個都是強作。而主題曲更是由非常多知名樂團、歌手所擔任，也不乏絕對不能錯過的好曲子。就讓我們來盤點看看有哪些吧！



《機動戰士高達 水星的魔女》

以規模最大MS產業「貝納里特集團」旗下所經營的「阿斯提卡西亞高等專門學園」為舞台，鋼彈（GUNDAM）系列的劃時代新作！故事描述星元122年，來自偏遠水星的純真少女蘇萊塔・墨丘利駕駛著「風靈」轉入這所學校。但是卻意外地捲入各方勢力交錯的決鬥之中，成為了「新娘」米奧琳涅的未婚夫。她的學園生活究竟會變得如何呢？

OP：YOASOBI〈祝福〉

YOASOBI是由作曲家Ayase與創作歌手ikura組成的雙人音樂組合，以將故事音樂化出名，在年輕世代間擁有極高的人氣。每一首歌都會由Ayase先閱讀原作後，以小說的內容去創作，讓人在聽歌的同時也對小說內容有更深的感觸。而這次的主題曲〈祝福〉也不例外，以編劇大河內一樓所寫的短篇小說《搖籃之星》作為歌曲的藍圖所創作的，絕對是最貼合動畫意境的主題曲。

ED：シユイ〈君よ 気高くあれ〉

シユイ是從2021年初開始在網路上翻唱歌曲的歌手，配合歌曲繪製插圖，製作了非常多的MV，並以這次的片尾曲出道。而〈君よ 気高くあれ〉這首歌更是找來了知名的Vocaloid作曲家ryo擔當音樂製作，一手包辦作詞、作曲和編曲。

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《BLEACH 千年血戰篇》

那個潮到出水的動畫事隔十年終於回來了！原著最終篇章《BLEACH 千年血戰篇》講述了沉睡千年的滅卻師始祖友哈巴赫建立了「無形帝國」並向屍魂界宣戰。作為死神代行的黑崎一護再次拿起了斬魄刀，邁向了最終的戰鬥。「千年血戰篇」將分為四季，把漫畫最終篇章的劇情全部製作完成。

OP：キタニタツヤ〈Scar〉

キタニタツヤ是非常多才多藝的創作歌手、作詞家、作曲家和貝斯手。除了以個人活動以外，也是「sajou no hana」的貝斯手、「ヨルシカ」的支援貝斯手，更以「こんにちは谷田さん」的名義在Vocaloid圈活躍。帶有點黑暗的曲風與慵懶的唱腔，跟帥氣的開頭動畫完美搭配。

ED：SennaRin〈最果て〉

SennaRin是福岡出身的年輕女性歌手，從高中時期就開始在YouTube上翻唱歌曲。翻唱曲再生數超過5500萬次，是備受矚目的新生代歌手。而這次的曲子跟她的出道曲同樣，由知名音樂人澤野弘之製作。獨特的低音和通透的沙啞聲非常好聽！

《Code Geass 叛逆的魯魯修 R2》

作為15周年特別企劃，超級熱門動畫《Code Geass 叛逆的魯魯修 R2》配上全新的片頭、片尾曲再次放送！故事描述被神聖不列顛尼亞帝國侵略而淪落為殖民地的日本，連名字都被剝奪成為「11區」。而和妹妹兩人被遺棄在這的王子魯路修，決心靠著新獲得的力量「GEASS」粉碎帝國。

OP：FLOW×ORANGE RANGE〈Daydream Believer〉

當年R2的兩首片頭曲分別由FLOW和ORANGE RANGE演唱，而這次片頭曲竟然找來了兩個樂團合作，讓粉絲不用煩惱到底要選擇那邊。兩邊都是組成超過20年、成名已久的搖滾樂團，私下也有不錯的交情，這次的企劃更是由FLOW自己提出的。本身風格就相近，在這首曲子中更是很好地融為一體。

ED：BLUE ENCOUNT〈Z.E.R.O.〉

片尾曲則是由來自熊本的樂團BLUE ENCOUNT演唱，充滿情感的演奏和強而有力的曲風讓許許多多的聽眾產生共鳴。自從出道後也演唱過了不少動畫主題曲，包含《銀魂》、《機動戰士鋼彈 鐵血的孤兒》、《Banana Fish》等。這次的歌曲帶有強烈的衝擊力、彷彿衝刺一般的速度感，搭配帶著哀傷、像是在求助一般的歌詞，跟動畫的主題十分貼近。

《我的英雄學院 S6》

超級熱血的JUMP作品《我的英雄學院》邁入了第六季，劇情也進入白熱化、緊張刺激的階段。《我的英雄學院》描述在一個人人都有名為「個性」的能力的時代，沒有任何「個性」的少年綠谷出久，因憧憬頂尖英雄歐爾麥特，立志成為英雄而進入了雄英高校就讀。到了第六季，以死柄木為首的超常解放陣線打算殲滅英雄、毀掉現有的體制。英雄與敵人的全面戰爭正式開打！

OP：SUPER BEAVER〈勇往直前〉

SUPER BEAVER是音樂界不可忽視的搖滾樂團，為不少日劇和電影唱過主題曲，更是各種音樂祭最常出場的嘉賓。其實這支樂團的路走得跌宕起伏，曾經在2009年出道，但是因為無法接受自己做出的音樂而轉為地下活動，直到2020才再度主流出道。他們的歌曲總是不忘初衷、包含著最真實的情感，和《我的英雄學院》主角一樣讓人感受到〈勇往直前〉的能量。

ED：秋山黄色〈SKETCH〉

秋山黃色是從作詞、作曲到影像、插畫都能一手包辦的全方位創作者。2019年被日本Spotify 「Early Noise 2019」選為「今年有望大躍進的10位日本新人」而備受矚目，更是替日劇《10的秘密》、動畫《約定的夢幻島》獻唱過主題曲。這首〈SKETCH〉傳達著在熱血的背後也希望能停下腳步的想法，溫暖的歌詞帶給人深深的感動。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》

西國情報機構一流的間諜「黃昏」為了任務接近東國政治人物，先後找來了女兒安妮亞和妻子約兒來假扮家庭，殊不知女兒其實是讀心能力者而妻子其實是暗殺者。三人互相隱瞞身分，過起虛假又有趣的家庭生活。安妮亞各種可愛的表情以及逗趣的家庭喜劇非常療癒，而且令人印象深刻的角色塑造更是讓這部動畫超級爆紅。

OP：BUMP OF CHICKEN〈SOUVENIR〉

BUMP OF CHICKEN是1999年出道的搖滾樂團，在樂壇有極大的影響力。團名的意思是「弱者的反擊」，雖然團員們大多身體虛弱，但是在音樂創作上有極高的爆發力。〈天體觀測〉、〈カルマ〉等都是大家耳熟能詳的曲子，也為《寄生獸》、《血界戰線》等多部作品唱過主題曲。這首〈SOUVENIR〉包含了他們見到粉絲的心情，那種充滿期待的溫暖感覺十分貼合作品！

ED：yama〈色彩〉

yama是一位這幾年崛起的覆面系歌手，即使在現實活動中也是以面具加上寬大的連帽T登場，真實身分、性別都沒有公開。從小就喜歡唱歌、但內向沒有自信的yama在Vocaloid大熱後找到了自己能發光發熱的地方，並陸續和許多P主合作。中性的聲音帶著點慵懶的感覺，但是在冷靜的表面下有著充沛感情。這首〈色彩〉由曾與yama合作過的くじら作詞、作曲及編曲，是一首充滿非常輕快的歌曲。

《飆速宅男 LIMIT BREAK》

熱血自行車動畫飆速宅男第五季《飆速宅男 LIMIT BREAK》也在本季播出。故事描述熱愛動漫和遊戲的宅男小野田坂道加入了腳踏車競技社，並在第一年和隊友們一起拿下了優勝。而到了第五季，主角也升上了二年級，總北高校面對重振了王者之風的箱根學園，還能再次取得勝利嗎？

OP：04 Limited Sazabys〈Keep going〉

04 Limited Sazabys是由GEN、HIROKAZ、RYU-TA和KOUHEI組成四人樂團。2015年首張專輯主流出道後就備受矚目，更是在2017年登上武道館時門票當天就完售。主唱的歌聲非常清亮、搭配充滿疾走感的樂曲，跟自行車主題的飆速宅男更是完美結合。

ED：Novelbright〈PRIDE〉

Novelbright是由竹中雄大、山田海斗、沖聡次郎、ねぎ和圭吾五人組成的搖滾樂團。樂團的名稱為「嶄新的光輝」的意思，他們在2019年的街頭巡演後開始受到大量關注。主唱歌聲非常溫柔，但是也充滿力量。

《藍色監獄》

日本國家足球隊在2018年國際足總世界盃止步16強，日本足球聯盟為了在2022年拿下下屆世界盃，決定發起「藍色監獄計劃」。從全國集合了300名優秀前鋒，在名為「藍色監獄」的建築內進行殘酷的閉門訓練，訓練出唯一一名最強的前鋒。和傳統運動番不同，比起團隊精神更強調利己主義；角色們展現出的對勝利的慾望，更是最值得一看的亮點。

OP：UNISON SQUARE GARDEN〈カオスが極まる〉

UNISON SQUARE GARDEN是斎藤宏介、田淵智也、鈴木貴雄於2004年組成的三人搖滾樂團。他們曾為《TIGER & BUNNY》、《血界戰線》及《3月的獅子》等動畫唱過主題曲。主唱偏高的聲線帶著強烈的穿透力，與輕快的節奏擄獲不少粉絲的心。而這次的〈カオスが極まる〉更是為「最棒的瘋狂故事搭配上最棒的瘋狂樂曲」。

ED：仲村宗悟〈WINNER〉

仲村宗悟是沖繩縣出身的聲優，代表的角色有《偶像大師SideM》天道輝與《TSUKIPRO THE ANIMATION》久我壹星。他曾以個人名義進行過音樂活動，來東京前也曾擔任過樂團的主唱與吉他，而這次的片尾曲〈WINNER〉亦是由本人作詞作曲。

《烙印戰士 黃金時代篇 MEMORIAL EDITION》

《烙印戰士》是日本漫畫家三浦建太郎創作的黑暗奇幻漫畫作品，描述沒有朋友、沒有家人、沒有歸宿的孤獨傭兵凱茲踏上的復仇之旅。在烽火連年的封建中世紀背景中，充斥著陰暗、悲傷、絕望以及死亡。這次的黃金時代篇是由三部劇場版重新剪輯而成，故事描繪凱茲與古力菲斯率領「鷹之團」的活躍時代，這時的凱茲尚不知道前方有什麼樣可怕的宿命在等著他。

OP：平沢進〈Aria〉

平澤進是著名作曲家，1997年版的烙印勇士音樂也是由他所製作，本人與三浦亦是好友。他擅長電子合成樂，在1979年組成的樂團P-MODEL被稱作是Techno御三家之一。而本人也一直在表演和作曲方面奏在時代的最前端，在音樂與表演方面進行了各種大膽的實驗，深遠影響了很多音樂人。這首〈Aria〉非常壯闊，歌詞也使用了自創語言，跟史詩般的劇情非常契合。

ED：中島美嘉〈Wish〉

中島美嘉於2001年以主演日劇《新宿傷痕戀歌》及單曲《STARS》出道，除了樂壇以外，在影壇也相當活躍，許多名曲更是被各國歌手翻唱。她的曲風多變，其中更以動人的抒情歌最為出名。這次的〈Wish〉是她在閱讀過原作後所寫下的歌詞，傳達著「失去了所愛之人，但仍然想見到對方這種無法實現的願望」的感情。

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《後宮之烏》

由白川紺子所寫的中華奇幻小說，原作賣出超過一百二十萬冊。主角烏妃名義上是嬪妃，但卻不需要陪伴皇上，充滿神秘感的她據說可以用不可思議的法術、從咒殺到找尋失物都能辦到。某日新皇帝高峻為了某項委託而拜訪了她，因為兩人的相遇，開始牽動著歷史與未來的真相，逐漸揭開宮裡的謎團。

OP：女王蜂〈MYSTERIOUS〉

演唱片頭曲的是有「日本最神秘樂團」之稱的女王蜂，團員四人打扮中性，且國籍、年齡、性別皆全部不明。主唱AVU更是音域極廣，高音和低音穿插，是令人印象深刻的獨特聲音。他們曾演唱動畫《東京喰種:re》、《多羅羅》、《鏈鋸人》等的主題曲。這首〈MYSTERIOUS〉正如名字所示，帶出了作品神秘、魔幻的氛圍。

ED：Krage〈夏之雪〉

krage是在2020年翻唱〈unravel〉後快速突破百萬觀看數的成績，引起了大量討論的樂壇新人。去年三月她也為日劇《在荒丘上狩獵》唱了〈HIBANA〉，並以此主流出道。而作為片尾曲的這首〈夏之雪〉同樣也掀起了話題。

《她來自煩星》

原名《福星小子／山T女福星》，是由老牌漫畫家高橋留美子所創作的經典漫畫，描寫外星鬼族少女拉姆與好色的地球少年諸星當之間的愛情故事。以魔幻寫實的現代日本為舞台，聚集了來自銀河系的各種充滿魅力的角色。搞笑又無厘頭的喜劇風格，以及可愛的拉姆，是許多人的童年回憶，稱得上是國民級的動畫。這次的新版動畫預計會有四季，非常令人期待接下來的幾季！

OP：MAISONdes〈aiue feat. 美波, SAKURAmoti〉

MAISONdes是個非常特別的音樂企劃，每一首歌背後都有一段關於房間的故事，並集結時下流行的歌手與製作人，實現各種夢幻的合作。「某處的公寓、六疊半大小的房間、你的歌」為標語，推出不同房間號碼，屬於不同人的歌。而《她來自煩星》這次的片頭和片尾曲分別屬於兩個不同的房間：「373號房」與「239號房」。

片頭的〈aiue〉是由創作歌手「美波」與年僅17歲的VOCALOID P「SAKURAmoti」聯手合作，創作了一對吵架的情侶住進373號房，而且也是如主角諸星當和拉姆一般打打鬧鬧的冤家關係。

ED：MAISONdes〈Tokyo Shandy Rendez-vous feat. KAFU & Tsumiki〉

片尾的〈Tokyo Shandy Rendez-vous〉則是找來了虛擬YouTuber與歌手「花譜」與新生代創作人「ツミキ」合作，是首帶著點電波感的活潑歌曲。

《孤獨搖滾》

故事敘述性格內向的「小孤獨」後藤一里在初中嘗試練習吉他，想要變得受歡迎，但是在一個朋友都沒有交到的情況下畢業。以為高中也會以相同的方式結束的她，某日在路上被尋找臨時吉他手的伊地知虹夏邀請，開始屬於她的樂團人生。以喜劇、輕鬆的方式描繪不善交際的小孤獨如何面對日常以及樂團的夢想，逐漸拓展自己的世界。

OP：團結Band〈青春 COMPLEX〉

團結Band為動畫中的同名樂團，由主角四人的聲優長谷川育美、青山吉能、水野朔和鈴代紗弓組成，而動畫的主題曲也都是由她們所唱。跟一般的動畫歌曲風格不同，唱出了真正搖滾風格的曲子，而專輯發售後也登上各大榜單榜首。這首片頭曲很好地唱出了小孤獨那種害怕、但又渴望朋友與青春的心情。

ED1：團結Band〈Distortion!!〉

第一首片尾曲是由喜多郁代的聲優長谷川育美所唱，作詞作曲由KANA-BOON的谷口鮪擔任。失真的吉他聲不是不和諧，而是全新的音色，產生新的動力。「音樂是夥伴！電吉他跟搖滾樂團不管什麼時候都是同伴！」傳達著這樣的心情。

ED2：團結Band〈カラカラ（Karakara）〉

第二首片尾曲則是山田涼的聲優水野朔所唱，作詞作曲由中嶋イッキュウ負責。中嶋イッキュウ表示「想把年輕時期特有的躁動和在感情旋渦的前方有著希望給做成歌曲」，能引起聽眾強烈的共鳴。

ED3：團結Band〈なにが悪い（What is wrong with）〉

第三首片尾曲是伊地知虹夏的聲優鈴代紗弓所唱，作詞作曲the peggies的北澤ゆうほ擔當，充滿了青春時的衝勁，不管吵架還是什麼，都能大聲地吶喊著「有什麼不好！」。

劇中歌：團結Band〈ギターと孤独と蒼い惑星（Guitar, Loneliness and Blue Planet）〉

劇中曲〈ギターと孤独と蒼い惑星〉是動畫中樂團第一次登場時所演奏的曲子，並以此成功獲得了演出的機會。原本想為了陽光開朗的喜多郁代寫出主流歌詞的小孤獨，聽從涼的建議後改為展現自己真正的風格。在這廣大的世界充斥著大量的資訊，而被壓得喘不過氣來的自己的痛苦，想必讓很多人都有共鳴吧！

絕不能錯過的動畫主題曲！

看完這些主題曲，你最喜歡那一首呢？這一季超多經典不能錯過的作品，而這些曲子更是與動畫相得益彰。在追劇的同時也別忘了再多聽聽這些好曲子！

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