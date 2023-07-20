香港本土玩具設計公司 POSE+ 的名作、「魔改」風格極重的《勇者王GaoGaiGar》合金，因外型靚、製作精美，推出多年市價仍高值3千，是不少玩家的dream toys。但這款神作近日卻被奸商抄襲、推出名為「爆王模型」的高仿翻版，更以4分1價錢賣7百幾蚊頂爛市，記者自己出資買了一隻，以最客觀的角度分真假，搵出這款翻版的9個中伏位。



渣渣渣咁渣㗎！！爆王模型翻版勇者王9個伏位

其實翻版玩具不是第一天出來，但POSE+ 是記者看著他們成立，也曾做過專訪，很有heart的公司，但今次「勇者王」出玩翻版，竟有網民抹黑是原廠「冇錢使」，偷偷生產更多「青春版」（咪又即係翻版）填數，更指原價3千是賺取暴利，甚麼7百幾才是合理價，完全是講不通的歪理，所以忍不住要出手，讓更多人知道這些翻版，質素根本無法跟原裝比較。證明給大家看，7百蚊只能抄襲人家的外型，完全不值得買。

那一款是正版？睇完本文就會識分。（鍾世傑 攝）

+ 7

01｜紙皮盒包裝勁Cheap

記者去取貨時還以為：「單7百蚊隻玩具仲有啡盒咁抵？（用來保護真正包裝盒的防撞外箱）」拆開一睇，原來紙皮箱就是包裝……勁樣衰。」（圖中彩盒為POSE+正版包裝）

老翻直接用紙皮箱做包裝，POSE+正版是彩盒包裝（鍾世傑 攝）

02｜白獅子偷工減料、沒有齒輪關節

如果完全客觀去評，翻版的Gaiger（即未上裝甲的白色機械人）看上去真的9成9似，睇完很難分真假。要用放大鏡睇，才會發現很多飛邊位。

翻版的Gaiger（即未上裝甲的白色機械人）看上去真的9成9似，睇完很難分真假。（鍾世傑 攝）

雖然有網民發現翻版比較輕身，但很難帶個磅去交收，而且沒玩過正版也難以用手感分辦。記者就發現一個容易一看看穿真假的位置，就是小腿連接腳板的位置，老翻一轉動腳板就會爆開。

小腿連接腳板的位置，老翻一轉動腳板就會爆開。（鍾世傑 攝）

小腿連接腳板的位置，老翻一轉動腳板就會爆開。（鍾世傑 攝）

看真一點髖關節，會發現老翻是一片圓的，正版就有一格格金屬齒輪關節，轉動時有「啪啪聲」。原來老翻為了節省成本，腰及大脾位都取消了齒輪關節，僅靠關節物料間的磨擦力hold住，新買當然很緊很啜，最終會變鬆，勇者王變軟腳王。

原裝是使用金屬齒輪關節，轉動時有「啪啪聲」，翻版僅靠關節物料間的磨擦力hold住（鍾世傑 攝）

03｜背翼大力扭都驚斷

勇者王的背翼是由1部隱型戰機變成，正版翻版從肉眼看，會發現正版的紅色線比較鮮色。另外，雙翼本來有一個可以拉出的暗格，正版拉出後可輕鬆轉動方向，而老翻因為又用垃圾膠，要好大力才扭得郁，而且感覺就斷就斷，玩得很不爽。

勇者王的背翼是由1部隱型戰機變成，正版翻版從肉眼看，會發現正版的紅色線比較鮮色（鍾世傑 攝）

04｜頭盔G-Stone勁樣衰

GaoGaiGar變身後的頭盔其實也包括在隱型戰機內，拿上手細心睇，會發現正版頭盔額頭上的G-Stone雕得比較有立體感、且上色有漸變，而老翻就很淺、很平面。

GaoGaiGar變身後的頭盔，可以靠額頭上的G-Stone 一眼分出真假。（鍾世傑 攝）

05｜新幹線用料惡劣、第一次玩已斷

POSE+的設計精密、有很多微細的活動骾位，部件要生產得非常精準，才能順利組合變型，好像勇者王雙膊的新幹線火車，因為尺寸做得不準，火車外殼歪歪斜斜，變型後共4片方車側面裝甲，無法水平收起。而且有個180度扭動軸，因為老翻用料渣，記者扭第一次已經扭斷，好垃圾。

勇者王雙膊的新幹線火車，因為尺寸做得不準，火車外殼歪歪斜斜。（鍾世傑 攝）

有個180度扭動軸，因為老翻用料渣，記者扭第一次已經扭斷，好垃圾。（鍾世傑 攝）

整個膊頭的外甲都無法跟火車水平結合，歪歪斜斜。

06｜雙膊關節嚴重出事

原版GaoGaiGar是「火車損山窿」穿入獅子身體變成雙膊，但因為POSE+版「魔改」後雙膊非常巨型，要由上方打開獅身放火車入去。正版入得輕鬆又fit位，但老翻就嚴重做錯尺寸，要大大力啪入去。

而且整個組件錯位，難以將雙膊向前扭，擺出雙手前舉的絕招「Hell & Heaven」動作時，零件會被獅子頂住，要用蠻力扭出來。再加上上文提及的垃圾圓柱關節，玩兩玩成隻手甩出來，垃圾！

老翻勇者王雙膊同樣偷走了齒輪關節，改用一條塑膠圓柱去支撐一雙手臂，使出絕招、裝上分裂批後很易會甩，難以想像將來裝大鎚。

膊位取消金屬齒輪關節，改用一條圓粗型軟膠代替，使出絕招風起雲動拳時，雙手有機會甩掉。（鍾世傑 攝）

07｜鑽地車冇上色

變身為雙腿的一對鑽地車，無論原裝及翻版，合金位都在腳板，雙腿是膠料製。不過正版有上光油，令它的光澤與身體統一，但老翻又再次偷工減料，只是原生黑色膠料，沒有上色。

正版鑽地車有上光油，老翻只是黑色膠料沒有上色。（鍾世傑 攝）

將兩部鑽地車2合1的隱藏結合位，原版一挑就開，老翻搞了5分鐘，要用刀片挑開。（鍾世傑 攝）

08｜配件上漏色、抄也抄不足

實話實說，翻版的Dividing Driver用料用料都真的一樣，很難分真假。但駁在左手的Protect Shade防護盾部件出露出馬腳，正版在透明綠上再噴了金屬銀做漸變，但老翻就偷工減料省略了。另外，Protect Shade用的透明膠片，老翻的圖案也很淺色。好心抄就抄足少少。

09｜斷件甩件不絕

而最根本問題是老翻的組裝技術惡劣，物料也很差，新買回來還好，但當記者變了第3次身時，一路玩就一路甩件、又有爛件。

原版廠商回應網民：「咩都做唔到、以後hea做」

有網民email與POSE+聯絡，廠方無奈地回應：「可以做的都做了，防翻版方面，只能將新產品HEA做。」聽見都覺得心酸。

網上圖片。

POSE+ metal 兩款別色合金

想支持香港人成立的POSE+，今年會場除了展出新品的sample，還有兩款舊作改名版，包括《勇者王final》內假天海護使用的全白配色「假勇者王」Gaigar（照圖片睇只推出白色獅王，不連其他合體配件），以及將金屬色改為鮮明紅藍黃上色的《戰國魔神 豪將軍》開播42週年配色版。（Awaken Studio Limited 展位: E27）

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