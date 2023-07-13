微軟與FTC訴訟中獲勝 Xbox負責人：動視暴雪遊戲將引入各平台上
撰文：中關村在線
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微軟在與美國聯邦貿易委員會（FTC）的訴訟中獲勝後，Xbox負責人菲爾·斯賓塞（Phil Spencer）在社交媒體上表達了慶祝之情。他認為，這一結果將有助於動視暴雪（ Activision Blizzard ）遊戲品牌的影響力進一步擴大，並有望將其旗下的遊戲引入各種新的平台。
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斯賓塞表示：「我們對法庭迅速做出有利於我們的裁決表示感激。證據顯示，與動視暴雪的交易對遊戲行業有益。而美國聯邦貿易委員會關於主機切換、多遊戲訂閲服務和雲計算的觀點，並不能真實反映遊戲市場的現狀。」
他還提到：「自我們首次宣佈與動視暴雪的合作以來，我們一直致力於在更多設備上為更多人帶來更多遊戲。我們已經簽署了多個協議，使得動視暴雪的遊戲、Xbox的第一方遊戲和Game Pass能夠為更多的玩家所享用。」
目前，隨着微軟在訴訟中的勝利，英國的競爭與市場管理局（CMA）已經同意暫停與微軟的訴訟。雙方將就動視暴雪的收購案進行協商，希望能夠達成協議。
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