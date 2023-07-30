《浪客劍心》主角歷史真有其人？幕府末期「河上彥齋」的遺憾人生

相信動漫《浪客劍心（神劍闖江湖）》是陪伴了許多90後的童年時期的回憶作品，在那之後也因其人氣而陸續推出了真人版電影而為人所知，主角佐藤健豎立的形象深刻人心，也為此大紅大紫，而在今年本月甚至推出了重製版的動畫《浪客劍心—明治劍客浪漫譚—》，可見日本幕末舞台與故事中刀光劍影的劇中角色們是如此深植人心。當然我們都曉得故事中許多誇張的招式甚至是那童年人人想練的「飛天御劍流」都是虛構的，但是或許多數人都不知道故事主拔刀齋──緋村劍心其實是有歷史原型人物的，今天就讓我們一同認識吧！



真實存在！幕末拔刀齋的原型人物「河上彥齋」

說起幕末劊子手，在史實上有被稱為「幕末四大人斬」的四大在幕末時期活躍的知名刺客，而被謠言身材嬌小、肌膚蒼白像個女子的「河上彥齋」，正是《浪客劍心》中主角的原型。而他究竟是一個什麼樣的人物。今天就讓我們來看看他的一生，以及為何會被稱為讓人聞風喪膽的人斬吧。

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出身混亂的幕府末期

幕府末期是在近代日本史上對日本的文化及思想都產生了極大的影響，對當時生活在日本的民眾來說，也是一個充滿了各種衝擊及混亂的時代。從「黑船事件起」，美國強制打通日本閉鎖的國門，允許外國人侵門踏戶的幕府成了眾矢之的，更因歐美的外國勢力進入日本，而對日本傳統文化思想造成影響，也架空了當時精神象徵天皇。

在這個時代，有許多憂國憂民的志士為了日本這個國家的主體性而活動著。他們的口號通常會是「尊王（皇）攘夷」或是「倒幕」。但值得注意的是，「尊王」及「攘夷」其實是兩個完全不同的信念，有些人僅僅是希望「尊王」，而有另外一些人則是期望著「攘夷」。

而作為攘夷志士的河上彥齋同樣也信奉著這一系列的信念，並且作為了反體制派的一員而在日本國內不斷地奔走著，相傳他身高只有150公分左右，矮小且白皙的他在初次見面時時常會被當成女性，雖然網路上流傳過許多他的照片與畫像，但身為一名暗殺者其實是不可能留下照片供人調查，實際上並沒有任何一張照片，是有經過確認與鑑定的。

與劍心的共同點

那麼這名「河上彥齋」與劍心的共通點是甚麼呢？除了身材與外貌有相仿外，另外謠傳河上彥齋也與劍心一樣，都是一名「拔刀齋」──也就是都是拔刀術的使用者，相較於其他幕末的著名刺客，他廣為人知的刺客事蹟其實並不多，但也因此被推估為是實際上最恐怖最有實力的刺客，畢竟刺客就是躲在暗中殺人的特殊職業。

而其中「河上彥齋」與劍心有一點十分相似，那就是「不殺」的信念。在《浪客劍心》中，主角劍心在幕末以拔刀齋的身分活躍，且殺人如麻，但在一場意外後頓悟，成為一個誓言不殺的浪客，只使用逆刃刀戰鬥。

而作為劍心原型的河上彥齋其實也有著同樣的信念，而這個信念也源自於一場意外。

當時有一名認為日本應當廢除鎖國並開國的官員，名為佐久間象山，他是一名飽讀了詩書的學者，並且在當時的日本有著相當開明的想法，甚至親自打造出了西洋的火炮、玻璃以及地震預測儀等多項物品，並且也有替當時的日本引進牛痘的疫苗的想法。

對於這樣一位多才多藝的人物，河上彥齋也對他相當的敬重。然而不知是不是命運的捉弄，在一次的暗殺中，河上彥齋殺害了佐久間象山。而在事後得知暗殺對象真實狀況的他大感震驚，在事後便封刀而不再進行暗殺。而河上彥齋在歷史上有明確記載殺人的案例也僅有這一椿。

帶有遺憾的最後

河上彥齋在那之後便封刀，並且在數年後便因為明治政府的成立而達成了夢想。但他所追求的是鎖國攘夷，而非明治天皇所確立的開國思想。帶有遺憾的他接著便回到了當時熊本藩的鶴崎，在那之後卻被認為參與了謀反明治政府的事件，而在被捕的不久後受到了斬首之刑，他在行刑時，留下了絕命詩：

「君が為め 死ぬる骸に 草むさば 赤き心の 花や咲くらん / 為了他，死去的我若生草，應有如我熾烈情懷般鮮紅的花吧。」

「かねてより なき身と知れど 君が世を 思う心ぞ 世に残りける /我明白即使我將死去，但你對所企盼的世界的思念，將留存於世。 」

「君を思い 君の御法に 死ぬる身を ゆめ見こりなそ つくせ世の人 /為了你的想法，也為你的律法，我將赴死，願世人能永遠見證 。」

這首絕命詩能表達出河上彥齋對天皇的忠誠，對自己命運的灑脫，河上彥齋的強大與他的不殺，以及慷慨赴死的壯烈，都與劍心相仿。

令和的《浪客劍心》劍心將如何帶來他的故事？

《浪客劍心》之所以能歷久彌新，也是因為故事中描述了在日本的幕末時代有著許多能人志士，他們大多身懷著不同的抱負，為著彼此的理念拚搏，而史實上，大多數的人就如同河上彥齋一般被時代的洪流給沖散，最終成為歷史中的一個沙粒，但《浪客劍心》卻將那股歷史的惆悵中，增添了少年熱血的激情調性卻又不失大歷史的惆悵感。本次的重新製作版，又將會帶給新世代的讀者們怎樣的故事與體驗呢？

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