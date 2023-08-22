大阪親子遊行程有飛田新地、人妻誤以為係動漫聖地！3個真宅遊必去地點｜日本旅遊資源豐富，無論是一個人去玩還是合家歡親子遊都有無數選擇；但與此同時日本是風俗大國，在日本全國各地都有紅燈區，甚至會有人專門為了尋探這些紅燈區而遊日。

最近就有人在Facebook旅遊群組中問親子遊建議，卻竟然在行程中包括了「飛田新地」。



大阪親子3日遊去飛田新地 網民嚇親

最近在香港Facebook一個私密群組「大阪親子遊」中，有一位人妻會員發帖分享了自己的「一家三口飛大阪，小朋友6歲，玩3日」的行程，並請求網民的意見看看有沒有可以改善的地方。眼利網民們第一眼就留意到在這個三日親子遊行程當中竟然有「飛田新地」，嚇窒網民。

FB群組「大阪親子遊」

飛田新地是日本著名的紅燈區，特色是女孩子和駂婆會坐在店鋪入口，讓脂粉客可以見到女孩子的容貌、減少遇上「照騙」的情況；相信大家都或多式少都曾經在網上見過飛田新地相關圖片。

飛田新地（網路圖片）

於是帖文發布不久之後馬上就有網民留言質詢「小朋友去飛田新地？？」，而樓主則回應是老公的要求，並預計屆時會先帶同兒子在天王寺的動物園等老公過去匯合；該網民則進一步回覆「咁不如帶小朋友去spa world玩水好過」。

人妻擺烏龍以為是動漫勝地

從樓主的言行可知樓主似乎對「飛田新地」是個怎樣的地方並不了解，在熱心網民加以解釋之後樓主才恍然大悟，並進一步解釋事件：原來人妻只聽說飛田新地是「男人天堂」，便一直都誤以為是動漫相關的地點，以至於老公也和老婆解釋「飛田新地即是大阪的秋葉原，有好多figure買」才不疑有他安排進行程之內；如今知道事情真相之後表示「好瘀想搵窿捐」。至於老公講大話比人識穿要如何解釋就只有當事人才知道了。

FB群組「大阪親子遊」

正牌大阪動漫聖地介紹：

而大阪當然有不少真正的動漫勝地，以下介紹3個正牌大阪動漫勝地，是宅遊大阪必去之選。

1. 大阪日本橋電器街



講到大阪動漫聖地，首先當然是「日本橋」；日本橋並不是一條橋而是一個地區的名字（注意東京和大阪都有名為「日本橋」的地區，這些說的當然是大阪日本橋），而其中的「大阪日本橋電器街」（でんでんタウン /日本橋筋商店街）就可說是大阪的秋葉原，有著大量動漫遊戲主題周邊商店如Animate、駿河屋、壽屋、rashinban、melonbooks等，不論一手二手都有選擇。而除了這些大型連鎖店鋪外電器街內也有許多小店，出售玩具、模型、書籍和周邊精品等，動漫迷一定行到樂而忘返。

大阪日本橋電器街

2. 大阪Pokemon Center / Pokemon cafe



港人最愛Pokemon，而大阪也有不止一個和Pokemon有關的地點。首先有位於大丸梅田內的Pokemon Center Osaka，可以買到各種寵物小精靈官方周邊精品；而大丸梅田直接連結JR大阪站交通極方便，基本上去大阪時都會順路經過行程安排容易。另外還有位於大阪心齋橋的Pokemon cafe，可以食到特式主題餐點和買到限定精品，不過要注意Pokemon cafe採用預約制無法walk-in，想去的話記得先從官方網頁預約。

3. NMB48劇場



秋葉原有AKB48，大阪也有發源自大阪難波的NMB48（NMB亦即是難波的日文拼音Namba的縮寫）；而和AKB48一樣NMB48也有自己的劇場「NMB48劇場」，地點當然是位於大阪難波，由地下鐵難波站外徒步兩分鐘即達。劇場每天都有公演上演，不論是偶像宅去朝聖還是單純想體驗一下偶像文化都十分值得一遊。