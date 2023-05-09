Netflix《ONE PIECE》真人版　尾田榮一郎表示：不滿意會延後推出

《ONE PIECE》的真人版於較早前有舉行過試映，但有人分享試映結果非常糟糕，CGI非常糟透，也指第一集嚴重偏離了原作之類。



作者尾田榮一郎就在近日路飛的生日分享對於《ONE PIECE》真人版影集的感想文章。

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文章中尾田指已經和 tomorrow studio、Netflix 團隊合作了很長一段時間，雖然他們都對角色有相當的了解，但是因為成長的文化背景不同，所以對於娛樂的呈現也有著不同的標準、技術以及目標。

因此有時他們會覺得沮喪，明明最終目的都是一樣的，但為何卻不能彼此理解，也曾經有過「果真是沒辦法由外國來製作的嗎？」的想法。

尾田亦指考慮到自己的壽命，這應該也是《ONE PIECE》要向全世界大步邁進的最後機會了。既然要做，那就要在我還能動的時候擔任監修！帶著這樣的想法，在2016年展開了《ONE PIECE》真人版的企劃！

他指投入了可怕的鉅額製作費，雖然已經發表預定將在2023年內推出，但（製作方）也和我約定好了，如果我不滿意的話是可以延後推出的。

他也透露了劇集全8集，現在正在進行最後的調整中。表示出航日已經靠近了！

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