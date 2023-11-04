Marvel's Spider-Man 2在1天內狂銷250萬套　創PS最暢銷遊戲作品

《Marvel's Spider-Man 2 （漫威蜘蛛俠2、漫威蜘蛛人2）》已於10 月 20 日正式發行，該作為 Insomniac Games 開發的蜘蛛人電玩系列第三部作品，上市即於 Metacritic 獲得了 91 分的好成績，不僅成為史上評價最好的蜘蛛人遊戲之外，發行商索尼互動娛樂也在昨日公布它在發售 24 小時內就狂銷了 250 萬套，超越《戰神：諸神黃昏》，成為 PlayStation Studios 最暢銷電玩作品。



《Marvel's Spider-Man 2》在玩法上與前兩作並無太大差異，但它卻真正做到了放大優點改善缺點，主打開放世界玩法的它這回地圖更加擴大，新增了皇后區和布魯克林，而玩家也能在遊戲中操控兩位戰鬥風格完全不同的蜘蛛人，前作有些令人乏力的支線任務，這回玩起來也沒這種感覺了，且使用蛛絲擺盪於城市間速度、臨場感也大幅優化。

+ 11

說起《Marvel's Spider-Man》系列最讓人喜愛的還是故事情節，本作新增的獵人克萊文、蜥蜴人、猛毒、哈利·奧斯朋都在遊戲中有著非常棒的發揮，雖然蜘蛛人與共生體的故事粉絲或多或少都有在大銀幕、漫畫上看過，但這次的改編仍令人震撼。

另外，前兩作的一些重要角色也幾乎都在本作中回歸，而且他們的劇情份量也不輸新角們，這對於玩過前作的粉絲會有更深刻的連結，像小編就很喜愛這次官方對於負極先生、黑貓的刻劃與描寫。

說回銷量部分，24 小時內衝破 250 萬套是史無前例的，再來《Marvel's Spider-Man 2》將挑戰的是首週銷量 510 萬，這同樣是由《戰神：諸神黃昏》所達到的里程碑。

不過，當時《戰神》是在 PS4、PS5 同時發售才達到的，這回《Marvel's Spider-Man 2》作為 PS5 獨佔遊戲是否能超越還有待觀察。

最後，聊聊《Marvel's Spider-Man 2》的未來，Insomniac Games 行銷總監 James Stevenson 曾親自在推特透露製作團隊已在加緊製作遊戲的更新檔，內容包括「新的支線任務」、「關卡重玩（二周目）」，預計上線時間為今年年底。

至於大型 DLC 的部份，官方是沒有給出任何消息，但當時首作《Marvel's Spider-Man》發售約一個半月後 DLC《不夜城》的第一章就已上線，所以玩家還是能好好期待一番。

延伸閱讀：Pokémon Sleep萬聖節主題活動 全球測量總睡眠時間已超過10萬年

+ 4

延伸閱讀：

影星超有料｜他是漫威宇宙中人氣最高的反派！在現實中卻是世界公認的「暖男」Tom Hiddleston

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】