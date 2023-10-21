2023年夏季動畫總評與推薦　誰是黑馬誰翻車？誰能留下最深刻印象

2023年已經接近尾聲，在踏入10月的同時，對於喜歡追番或動漫迷們來說，象徵著新一季動畫推出的同時也代表7月的作品紛紛準備迎來完結。這一季大家都看了哪些作品呢？又或者對於動畫的製作品質滿不滿意呢？馬上就讓我們一起來看看吧！



※底下內文含有些微劇透！請斟酌閱讀※

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《咒術迴戰 第二季》

這一次超人氣作品《咒術迴戰》在第二季中，作品以特別的敘事手法分別講述了本作過去的「懷玉・玉折」篇以及「澀谷事變」篇。「懷玉・玉折篇」帶出了劇中人氣角色「五條悟」成為最強的緣由，以及他為在成為劇中的最強之間所經歷的種種，也能夠從中看出過往的他和正篇中在為人處事上的成長及改變。

但才剛進入「澀谷事變篇」後，不少觀眾認為劇情便急轉直下，例如人氣角色五條悟遭到封印，讓鋪陳了許久的人物暫時收角令觀眾有些挫折，儘管整體的製作水準依然十分精湛，但對於未來的發展，還是不禁令人有些擔憂，喜歡看精彩作畫的觀眾依然很推薦這部作品，因為每一話都給大家滿滿劇場版等級的作畫，但若是深怕角色瞬間收角的朋友，追番前可能要三思囉。

《不死少女的謀殺鬧劇》

《不死少女的謀殺鬧劇》是由日本作家青崎有吾創作的同名小說系列所改編，描述了在十九世紀末的歐洲，充滿了吸血鬼、人造人、狼人等怪物。一位只有頭顱、不老不死的美少女偵探輪堂鴉夜，她與半人半鬼的助手真打津輕，以及忠誠的女僕馳井靜句，一邊尋找輪堂鴉夜被奪走的身體，一邊解決各種懸疑和驚悚的案件的精采推理故事。動畫由Lapin Track製作，異色風格在動畫化預告推出時，就吸引了許多關注。

實際開播後《不死少女的謀殺鬧劇》動畫生動地將打鬥與充滿魅力的角色們的對話以及扣人心弦的推理故事一一展現在讀者面前，加上聲優們賣力演出以及充滿風格的美術風格，如果是喜歡懸疑詭譎劇情的觀眾，那麼務必要來欣賞囉！

《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》

要說到女性組樂團為題材的作品的話，近期因為製作及劇情而最為出名的作品是《孤獨搖滾！》，而本季《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》卻不畏金玉在前，走出了自己的另類格調，給予了觀眾們一股難以言喻的魔力，也可以說是本季相當亮眼的黑馬。

《BanG Dream!》系列是一個日本跨媒體製作企劃，同時連結了漫畫、動畫、手機遊戲以及真人樂團，在故事中的角色背後所飾演的聲優實際也會組成樂團組合，不只有故事也能夠在不同平台享受這些角色們的音樂作品以及青春故事，而這次《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》是延續了前幾部作品的第五季獨立作品，不同於以往青春正向的描寫，《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》以非常寫實深刻人物設定及演繹，且一開場就描述了學生玩團的黑暗面──「樂團解散」的故事，各種角色情感的描寫以及青春期敏感的心思與黑暗面以及面臨困境的詮釋與感動，是一部情感描述相當細膩的優良作品。

故事描述渴望成為C位與大家焦點的愛音，從海外歸國後想要自組團隊當吉他兼主唱，卻意外邀請到了曾經歷樂團解散且個性內向的前主唱高松燈，在因緣際會下與前樂團部分的成員─貝斯手爽世、鼓手立希組團，再遇上了神秘且技巧高超的吉他手樂奈和體演出，交織出了看似青春勵志──卻陸續激撞出與成員與前團解散的陰霾與情感矛盾的精彩故事。

《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》不按照套路且峰迴路轉的演出，每一週讓觀眾總是能滿心期待著下一話的播出，如果你是已經厭倦了樣板化劇情的觀眾，那麼這部作品絕對能讓人滿意且永生難忘。

《我的幸福婚約》

已經在三月改編成真人電影的《我的幸福婚約》，相信日本影劇粉絲不會陌生，而他的原作是顎木亞玖彌（顎木あくみ）老師創作的輕小說，在七月也推出了改編同名動畫。故事發生在架空的大正時代，講述女主角齋森美世如同灰姑娘般在母親自幼過世後，過著受到繼母與繼妹無情的羞辱與父親冷落的生活，且為了政治聯姻無情地將齋森美世嫁入有著對待妻子殘忍冷酷傳聞的久堂清霞，但卻意外地揭開了久堂清霞冰冷外表下的真面目⋯⋯

《我的幸福婚約》雖然有著王道公式化的乙女套路，但卻新增了奇幻色彩卻讓《我的幸福婚約》變得相當有趣，例如世界觀加入了「異能者」的設定，讓異能者血統以及斬殺妖怪等嶄新元素讓灰姑娘配上外冷內熱總裁的傳統套路變得更加豐富，且女主角齋森美世與久堂清霞飽含感情的聲優演出以及精美細膩的作畫，更是讓動畫唯美度與情感指數提升到全新境界，精彩的演出與分鏡再加上配樂，也令許多觀眾落淚！《我的幸福婚約》開播到結束都收穫了滿滿的好口碑，也讓人相當期待第二季的劇情。

《能幹貓今天也憂鬱》

大家有沒有實際養過或是夢想著自己能養一隻貓呢？養一隻寵物需要考量的問題實在非常非常多，從寵物的基本生理需求到昂貴的醫療，以及牠們有可能因為調皮而弄壞家中的物品，甚至還可能因為家中的父母或同居人對寵物過敏等，讓許多人只能到貓咪咖啡廳去和可愛的貓咪互動。

但如果寵物貓能夠像是位十全的媽媽照顧著自己，從打掃到料理都能夠妥善地完成的話，必定會讓許多人都趨之若鶩。《能幹貓今天也憂鬱》就是講述了女主角「福澤幸來」在公園撿來了一隻名為「諭吉」的小貓，但牠卻伴隨著時間經過，體型成長得如同人類般龐大，甚至還懂得人類的語言。而「諭吉」的存在自然也引發並衍生了不少的問題。本作便是描述由此為出發點的一系列故事。只不過要是家裡有一隻毛茸茸又可愛還會照顧自己的大貓一定會很幸福吧！

季度的更迭與作品的輪替

上述的作品中，除了《咒術迴戰 第二季》會繼續播出以外都已經紛紛迎來了完結。故事的結束總是伴隨著一股惆悵的空虛感，但同時也代表會有更多優秀的作品會出現在觀眾面前。這些完結的動畫的原作故事也會延續下去，或許總有一天能夠再度以動畫的形式呈現於大家眼前。

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