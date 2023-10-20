Marvel’s Spider-Man 2首波評測出爐　平均達91分頂級評價：優秀

由 Insomniac Games 開發、索尼互動娛樂發行的《漫威蜘蛛俠2（Marvel's Spider-Man 2）》的媒體評分在今日正式解禁，豪不讓玩家失望的，在 Metacritic 的 122 則評論中取得了均分 91 分的頂級好評，其中更有 26 家媒體給出了滿分，毫無疑問《漫威蜘蛛俠2》就是今年遊戲迷必玩的超級大作之一。



簡單介紹《漫威蜘蛛俠》系列

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「蜘蛛俠」的名號相信大家都已熟悉這邊就不在贅述，主要講述這個 IP 在電玩史上的發展，最早出品的蜘蛛俠遊戲是 1982 年在 Atari 2600 主機上發行的《蜘蛛俠》，而後續在 1989、1990、1991、1992、1994、1995、1996 年期間也推出了超多款的蜘蛛俠遊戲。

隨著時間進入 2000 年代，蜘蛛俠遊戲也愈加發達、進步，其中一款跟著電影一同在 2002 年發售的《蜘蛛俠》廣受好評，也讓這個 IP 走進電玩迷的心中，而開發商 Treyarch 也因此變成《蜘蛛俠》遊戲的首席開發者， 之後也在 2004、2007 年推出該款遊戲的續作。

順代一提，Treyarch 也在 2005 發行了一款名為《終極蜘蛛俠》的遊戲，該款遊戲不僅廣受好評，也能操控人氣反派猛毒，2008 年隨著《蜘蛛俠：黯黑之網》的發布 Treyarch 也結束了長年開發蜘蛛俠遊戲的歷程。

之後接手的開發商是 Beenox，首作《蜘蛛俠：破碎次元》受到讚揚，能操控不同的蜘蛛俠在四個不同的世界穿梭也十分的吸引人，而他們在一年後推出的續作《蜘蛛俠：時間裂痕》在劇情上也是走相同的路子，主打操控不同宇宙的蜘蛛俠。

有了前兩作的好評，Beenox 也擔任了電影電玩的開發，2012 年《蜘蛛俠：驚奇再起》同樣隨著電影上市，但卻取得了褒貶不一的評價，兩年後的續作《蜘蛛俠：驚奇再起2》一樣未受青睞，而這也成為了 Beenox 開發的最後一款蜘蛛俠遊戲。

來到近年，Insomniac Games 接手了這個重擔，與上一款蜘蛛俠遊戲相隔四年後才推出了《漫威蜘蛛俠》，優秀的故事、角色塑造、開放世界玩法以及流暢擺盪都讓它在推出後轟動整個遊戲界，不只成為了蜘蛛俠有史以來的最佳，更是歷史上最棒的超級英雄遊戲之一。

而 2020 年 Insomniac Games 也推出了該款遊戲的續作《蜘蛛俠：邁爾斯·莫拉雷斯》，也即將在本週五（10 月 20 日）推出第三款作品《漫威蜘蛛俠2》。

關於《漫威蜘蛛俠2》的評價

《漫威蜘蛛俠2》在 Metacritic 的媒體評分上獲得了均分 91 分的好評，超越了前兩部作品，正式成為了歷史上評分最高的蜘蛛俠遊戲作品，以下是多則評論：

《漫威蜘蛛俠2》的劇情與前作相比依然毫不遜色！兩位主角在故事中的交替也處理的非常好，戰鬥系統亦十分流暢，以及對本來就已經相當完美的地圖進一步擴展，該系列已然成為了超級英雄遊戲的標竿。

《漫威蜘蛛俠2》無疑是 PS5 時代迄今為止最好的遊戲，它的視覺效果令人驚嘆、敘事精彩，並已某種方式成功地改進了前作中本已非常優秀的戰鬥與擺盪系統，這真的是一部傑作。

《漫威蜘蛛俠2》正如粉絲們所期待的那樣，千萬別錯過這了！它很可能成為今年最出色的電玩遊戲之一，同時也是 Insomniac Games 迄今為止最好的遊戲之一。

《漫威蜘蛛俠2》確實是年度遊戲大獎的有力競爭者，如果你還沒買 PS5，那麼這款遊戲值得你去買一台。

《漫威蜘蛛俠2》的小瑕疵

根據評論家所述《漫威蜘蛛俠2》近乎完美，但如果還是要雞蛋裡挑骨頭的話，還是能硬說出幾個小缺點，最大的問題是在於這個系列前作實在太優秀，導致本作在玩法上很難有較大的創新，如果未來還有《漫威蜘蛛俠3》的話，Insomniac Games 勢必要去思考一下如何為遊戲增添更多的樂趣。

回歸前述，這真的都是在認真地挑毛病而已，整體而言《漫威蜘蛛俠2》還是一部必玩的超級大作，爽快地打擊系統、蛛絲擺盪於紐約市、收集不完的戰服，有太多太多的優點可說，還沒入手 PS5 的玩家真的可以慎重考慮要不要為了該款遊戲敗一台。

《漫威蜘蛛俠2》將在 10 月 20 日於 PlayStation 5 獨佔發售，有興趣的讀者千萬別錯過了。

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