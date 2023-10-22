歷經1年半審查　微軟天價收購案終於通過　動視暴雪正式加入Xbox

在 2022 年初，微軟無預警的對遊戲界拋出了一顆震撼彈，宣告將以 687 億美元的價格，收購開發出《暗黑破壞神》、《魔獸世界》等暢銷遊戲的動視暴雪（Activision Blizzard）。



為了表示該筆交易案不會讓市場競爭失衡，微軟甚至與 NVIDIA、任天堂和 PlayStation 簽署了 10 年合約，來保證未來遊戲會登錄這些平台，而在歷經了將近 1 年半的審查後，收購案終於獲得了各國監管機構的同意，微軟也在 13 日宣布，動視暴雪已正式成為 Xbox 團隊的一員！

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CMA 同意微軟收購暴雪，最大的挑戰終於通過！

今年 4 月，英國競爭暨市場管理局 （CMA）因為擔心微軟在收購暴雪後，會損害雲端遊戲市場，於是表示強烈反對意見。而微軟為了解決這項爭議，決定將動視暴雪在歐洲經濟區以外地區未來 15 年的雲端遊戲權利，出售給開發出《刺客教條》系列的法國遊戲公司育碧（Ubisoft），並獲得了 CMA 的同意，最終通過了該筆收購案。

動視暴雪旗下遊戲準備陸續登陸 Xbox 平台！

在跨越了最後一筆監管障礙後，微軟雀躍的向玩家們宣佈，動視暴雪（Activision Blizzard）與旗下的 King 已正式加入 Xbox 團隊，自即日起，Activision、Blizzard 與 King 旗下的遊戲將會陸續登陸 Xbox Game Pass 和其他平台，並表示在接下來的幾個月，還會帶來更多令人興奮的消息。

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