街霸6 x SPY×FAMILY推合作動畫12月日本播放　後續還有聯乘活動

CAPCOM 今日釋出了旗下格鬥遊戲作品《街頭霸王6（快打旋風 6）》與《SPY×FAMILY 間諜家家酒》的合作動畫，旨在紀念《劇場版 SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》即將在日本上映，本部簡短的動畫是由 WIT STUDIO 打造，展示了動畫角色「約兒」與遊戲角色「春麗」的友誼對決。



《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》將在 12 月 22 日先行於日本上映，台灣也確定由木棉花國際代理並預定在 2024 內上映。

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故事敘述洛伊德一家人突然接到了「行動代號『梟』」的換人執行的通知，為了能繼續執行行動代號「梟」任務，一家人展開了一場驚心動魄的火車之旅，目前已知劇情將是為全新的原創，並交由《機動戰士鋼彈 水星的魔女》的大河內一樓來操刀撰寫。

而 CAPCOM 這邊也會與《SPY×FAMILY 間諜家家酒》一併展開聯乘活動，預定活動時間為 2024 年 1 月 9 日，尚不知曉活動內容為何，但不少玩家推測春麗在遊戲中會新增約兒的造型。

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