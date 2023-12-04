玩遊戲不需用手　美女網紅憑意念殺敵　就連艾爾登法環都通關了

無論是使用鍵鼠還是手柄，大多數時候玩遊戲大家都需要用到手，但美女主播@Perrikaryal顯然想到了一個更具挑戰的遊戲方式。



為什麼不把自己的腦子替換給遊戲裏的角色，直接用意念控制他們行動呢？

（狂丸研究所提供）

這種事聽起來很離譜，但她卻來真的。她在直播打遊戲的時候，開始嘗試逐漸解放雙手，然後遊戲中的角色會根據她的想法進行行動。

遊戲角色明明在擊殺別人，現實中的她正在擺出投降的動作。

有時候她雙手合十，樣子彷彿是在結印，然後召喚了虛擬角色在按照自己的想法揮舞刀劍戰鬥。

角色可以根據指令攻擊，躲避：

擊敗BOSS：

甚至她還通關了《艾爾登法環》。

雖然有時候指令太多還是需要用到幾個手柄按鍵，但相比之下，我的雙手此刻顯得有點多餘了。

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這姐妹疑似刀劍神域內測玩家穿越回來的，這下所有遊戲都成腦力遊戲了。

所以她是怎麼做到的？

@Perrikaryal是一位心理學的高材生，平時就很喜歡玩遊戲尤其是魂類的，遊戲越難她越沉迷。而她之所以能用意念操控角色，其實是因為佩戴了一台「無線腦電圖頭盔」。

簡單來説這種設備通常使用在醫療領域，例如用來檢測大腦活動與健康等工作，也有團隊靠這類設備嘗試幫助殘疾人控制機械臂。

而作為遊戲玩家，@Perrikaryal則想到用這種方式來打遊戲。

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據她介紹，人在做不同的活動時，腦子的活躍方式也是不同的，而這類設備可以進行一個簡單的信號接收。

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例如她説話的時候，大腦的活躍度是這樣的：

但在經過一段時間的自我訓練之後，她已經可以把自己精神力格外集中。而當她將自己的精神集中，只想一件事後，大腦的信號有了明顯的變化：

藉助這個特點，她就可以靠想象力或者説是意念玩遊戲了。

也就是使用設備記錄下自己的大腦活動，然後把這些活動特徵編譯到虛擬手柄的對應按鍵，這樣就可以用大腦來控制鍵盤，從而控制遊戲角色。

例如在大腦裏想象「推一個巨大的石頭」，讓它對應攻擊按鍵，每次想到這個畫面角色都會攻擊。

@Perrikaryal説自己使用治療的時候，想象的是有東西從天上掉下來砸到自己的臉上。連續移動或者閃避的時候，就在腦子裏哼歌並保持同一種旋律，或者想象旋轉一個盤子。

就像是要頻繁使用一段記憶，通過這段記憶來操控對應的指令。

此外她也會增加一些輔助設備，幫助自己徹底擺脱手柄，例如眼球追蹤，陀螺儀，可以幫助她控制角色方向，實現比較複雜的組合操作。

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説起來簡單，做起來非常難，因為集中精神需要鍛鍊。就像是「推動一個方塊」這個動作，小夥子試了半天沒反應：

最後注意力足夠集中才能成功推動：

然後再把想象「推動方塊」時的大腦反應記錄下來，編輯到虛擬鍵盤中，對應攻擊鍵。在遊戲裏，對着遊戲角色想象「推動方塊」這件事時，才會發出攻擊指令。

而這僅僅是攻擊動作，想要流暢操控角色，上一秒還在想象自己推東西攻擊怪物，下一秒就要想象自己在下沉，躲避攻擊。

打遊戲的時候也不能分心，不能有多餘的思考。尤其是BOSS戰，打着打着思考喝點藥水什麼的，直接就會打亂指令節奏。而且指令也不夠靈敏，會出現延遲或者根本沒有反應。

幾乎每一個動作也都需要訓練很長時間才能完成，像@Perrikaryal這樣能夠瞬間集中注意力，並不斷回想到同一個動作，是花了數個月的時間才練習出來的。

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怎麼説呢，雖然很難，但聽起來真練成之後，遊戲的代入感簡直就是史詩級增強，畢竟靠想象力控制角色放技能和自己會魔法有什麼區別。

@Perrikaryal在完成了《艾爾登法環》後，還嘗試了很多遊戲，像是競速類的：

開車經常來不及轉彎，賽車變成了腦筋急轉彎。

還有一些FPS遊戲，她看起來比觀眾還像是觀眾，但據説成功擊殺敵人的時候遊戲體驗更加強烈。

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真正做到了用意念戰鬥殺敵：

而前一段時間她開始挑戰Minecraft，因為需要的指令更加複雜，她還添加了語音命令等更多輔助設備與功能。

動作方面依舊交給大腦，控制角色各種活動：

還搭建好了自己的房子。

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正如@Perrikaryal所説，她希望通過自己的挑戰與嘗試，激發遊戲外設更多的想象力，製造更便捷的大腦操控設備，將大腦的思考具象化到遊戲中，希望所有人都能獲得類似的遊戲體驗。

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網友對此也是感慨萬千，有人在想象着將幫助殘疾人更好地體驗遊戲，也有人在暢想未來，很好奇20年後人們的遊戲方式。

由大腦控制角色，結合VR設備的視覺效果，有生之年是不是真能體驗到類似《刀劍神域》的遊戲世界，我又開始期待了。

（狂丸研究所提供）

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