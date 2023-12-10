《葬送的芙莉蓮》成現象級神作　作畫精美故事感人　音樂更是超強

被稱為近年的「暖心神作」《葬送的芙莉蓮（葬送のフリーレン）》，不曉得各位看過了嗎？《葬送的芙莉蓮》漫畫曾獲得《這本漫畫真厲害！2021》男生篇第2位、漫畫大獎2021的第1位，改編為動畫播出後也大獲好評，第一集首播時甚至超過萬人同時收看，而《葬送的芙利蓮》動畫好看的地方你知道在哪裡嗎？不知道的趕快來看介紹吧！



《葬送的芙莉蓮》不落俗套的劇情

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「芙莉蓮」是已經活超過千年的精靈族魔法使，在動畫裡總是感覺有點懶散，熱衷於學習新魔法、挖掘摩導書與道具，但其實芙莉蓮曾經在半世紀前參與過討伐魔王的小隊伍，隊伍的構成有勇者欣梅爾、戰士艾冉，以及僧侶海塔，打倒了魔王凱旋歸來，回到王國接受表揚時，剛好遇上了50年一次的流星雨，四人約好50年後到芙莉蓮推薦的景點一起再欣賞流星雨。

50年後四人再度聚首，除了芙莉蓮之外，夥伴都已經蒼老，而在欣賞完流星雨後，勇者欣梅爾便離開了人世。相較於長壽的精靈族，人類的生命相當短暫，在身為人類的欣梅爾離世後，芙莉連相當後悔沒有好好地在那段時間裡了解欣梅爾，也讓芙莉蓮對於身邊的「人類」產生了想要理解的心情。

而後，芙莉蓮與海塔託付的魔法使費倫、艾冉的弟子修塔爾克，再度踏上了當年征服魔王的旅途，要到最北方魔王戰敗之地尋找欣梅爾的魂魄，讓芙莉蓮聽到欣梅爾當年未說完的話。

《葬送的芙莉蓮》動畫中，多次提到「勇者欣梅爾逝世幾年後」，對比出芙莉蓮漫長的生命，而芙莉蓮在重新踏上了旅途後，路上的景色以及遭遇不斷地觸發芙莉蓮的前段旅程的記憶，理解了當年接收到的好意與溫柔的真實意義，也讓芙莉蓮對於正在跟她一起旅行的費倫和修塔爾克更加珍惜。

劇場版級別的精美作畫

《葬送的芙莉蓮》動畫由動畫公司「Madhouse」擔任製作，「Madhouse」曾製作過ACCA13區監察課》、《一拳超人》、《夏日大作戰》、《槍神Trigun》等知名作品，而《葬送的芙莉蓮》更是讓「Madhouse」評價更上一層樓。

《葬送的芙莉蓮》由執導過《孤獨搖滾》的導演「齋藤圭一郎（斎藤圭一郎）」執導，穩定又精緻的畫風，加上可說是毫不偷懶的作畫細節，流暢的情節步調，更是補足了漫畫版難以做出的畫面，讓看過漫畫的讀者再接著看動畫，幾乎都有賺到的感覺，從種種的小地方都能感受到動畫公司對於《葬送的芙莉蓮》的用心。

而除了畫面精美外，芙莉蓮與其他人的互動中，有著許多讓人會心一笑的場面，讓人不禁一再重複觀看這些有趣的片段呢！

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華麗音樂陣容

片頭曲《勇者》由最近當紅的團體「YOASOBI」演唱，MV已經突破3000萬點閱率，而片尾曲《Anytime Anywhere》則由最近演唱《鬼滅之刃》大紅的「milet」演唱，都是不可錯過的強力藝人。除此之外動畫中令人動容的配樂則是由美國作曲家Evan Call操刀，也是大師級別的完美演出，配上超強作畫與動人的劇情，如虎添翼相當過癮。

更加珍惜緣分的治癒神作怎麼能錯過

看完介紹後，對於《葬送的芙莉蓮》有沒有更加了解了呢？如此好看的作品，也相當推薦和漫畫一起看，一起進入這奇幻且優美的世界吧！

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