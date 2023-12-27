《我推的孩子》爆真人版拍攝中　星野愛將由她飾演？料2025年播放

日本動畫作品《我推的孩子》（下稱《我推》）在今年斬獲大量人氣，也讓官方宣布確定明年會推出第二季。



外傳真人版的戲劇和電影也都在準備中。果然沒讓粉絲等太久，就有日本媒體爆料，《我推》目前真人版正在拍攝當中，且全部的角色人選也都公開。小臉女星「乃木坂 46 」前成員齋藤飛鳥將飾演傳奇偶像星野愛。

《我推》爆真人版拍攝中

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據《週刊女性》報導，傳出《我推》真人版企劃由東映和亞馬遜 Prime 影音合作。但電影跟影集的劇情不同，電影會以傳奇偶像星野愛為核心；影集版本則是以男主角阿奎亞為主線。目前兩部都是以 2025 年上映為目標。在 12 月中旬有網友募集作品正在東京拍攝中，其中飾演阿奎亞的櫻井海音，也被發現染一頭金髮在街頭開工。

而乃木坂 46 前人氣成員齋藤飛鳥則飾演星野愛，另外還有「= LOVE 」前成員齊藤渚飾演露比、實力派新人原菜乃華飾演有馬佳奈。至於年底將在紅白歌唱大賽出場的 Ano 則飾演 MEM CYO 。對於相關消息，製作方東映對媒體爆料內容表示「無可奉告」。不過不少劇迷已經相當興奮，也認為選角都相當切合劇中角色。

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