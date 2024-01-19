《咒術迴戰》芥見老師透露完結倒數　責任編輯：結局很有趣！

在去年底舉行的「JUMP FESTA 2024」活動中，《咒術迴戰》的作者芥見下下暗示道作品可能會在今年完結，令不少讀者們都對於本作會如何收尾感到相當好奇，特別是在經歷「2.5 條悟之亂」後，故事已經徹底走向了大家無法預知的地步。對此，《咒術迴戰》責任編輯則在近日的綜藝節目中，向觀眾透露自己已經知道了全部劇情，並表示：「結局很有趣！」。



《咒術迴戰》責任編輯：「我沒問，是芥見老師主動告訴我的。」

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在最新播出的「我要成為海賊王 TV」節目中，採訪到了《咒術迴戰》的責任編輯「福田純也」，在訪談中，節目嘉賓問道他是否知道結局，福田編輯大方的透露：「是，我知道全部的劇情，包括結局。」，並說道不是自己主動問的，是在跟芥見下下老師討論的過程中，芥見老師告訴他「我想要這樣結尾⋯⋯」而得知的，在聽到結局後，福田編輯表示：「原來這麼有趣啊！」。

《咒術迴戰》漫畫下一話將有不得了的場面？

另外，福田編輯還給採訪嘉賓們搶先偷看了《咒術迴戰》尚未公開的下一話漫畫分鏡稿，其中一位嘉賓在看到後首先是驚訝的說：「不妙，不妙，這的確是我沒看過的地方。」，另一位嘉賓則回應道：「哇，好厲害的場面！」。不免令人感到好奇，究竟是什麼樣的壯觀場面，讓嘉賓們驚呼連連，而又是什麼樣的結局，讓編輯覺得如此有趣，大家就一起拭目以待吧！

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