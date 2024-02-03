玩任天堂Switch長達7年後才知有USB插孔　大量網民回應：你不孤獨

近日，有位國外玩家發文表示，用了Switch 7年，現在才發現主機模式底座左側有兩個USB介面，被嚇到了。



「我是認真的，身為一個將近7年的Switch玩家，我現在才發現在這台主機的dock背後左側竟然有兩個USB Port......WTF」

雖然他的發文像是在嘲諷自己的無知，不過，這個推文卻引起不少玩家共鳴，他們表示這位玩家並不孤獨。

有位玩家在評論區表示，自己使用舊款Switch時，會將Pro手把插到底座背面的USB介面來充電，後來換到OLED版時，背面沒了USB口，自己還在想到底該怎麼充電。完全沒想到側面有兩個更易於使用的USB口。

玩了任天堂Switch長達7年後才發現側面有USB插孔，大量網友回應：你不孤獨

不過，有不少玩家在回文中表示，自己也用了6年了都沒注意到，謝謝提供了這個資訊。

另外，也有網友表示，「詭異的是你可能在之前見過這兩個插孔，但是因為覺得他們沒用而忽略了。」而他則表示：「我覺得奇妙的地方在於，當USB、HDMI以及電源線都集中在背後的時候，我不覺得我注意過這兩個插孔。同時，我還在那邊抱怨這些接孔距離太進很難插。」

這或許也說明了界面設計的重要性，當硬體設計師把所有重要的東西都設計集中在某一個點的時候，往往很容易讓人忽略了其它的部分。因此，使用前還是要詳閱使用說明書。

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