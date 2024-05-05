腦中風｜初春氣候多變增血壓波動！中醫傳授按摩7穴位保健防中風

隨著初春氣候的多變，日夜溫差的增加可能導致血壓波動，而高血壓是中風的主要危險因子之一，這可能增加中風的風險。



為了預防中風，可以通過按摩特定的穴位來達到保健的效果。每天按摩以下穴位約5至10 分鐘，甚至15至20分鐘以增強效果。

居家穴位按摩防腦中風（按圖看清👇👇👇）

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一、風池穴

取穴：位於頭部枕骨下兩側的凹陷處。

效用：主治中風、頭痛、頭暈、頸部不適、失眠和高血壓。



二、合谷穴

取穴：位於手指間的凹陷處。

效用：主治頭痛、高血壓、視力模糊、面部歪斜和言語障礙。



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三、足三里穴

取穴：位於膝蓋下方，外膝眼下四橫指處。

效用：主治高血壓、消化不良、便秘、膝脛酸痛，對多種慢性疾病有幫助。



四、內關穴

取穴：位於手腕橫紋上方。

效用：調節血壓、紓緩腹痛、改善失眠和心悸。



五、百會穴

取穴：位於頭頂正中線前髮際後 5 寸處。

效用：安神、醒腦、開竅、明目，有升提陽氣的功效。



5招日常保養神經和血管（點擊下圖看清！👇👇👇）

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六、四神聰穴

取穴：位於頭頂正中央，前後左右各一寸處。

效用：緩解頭痛、頭暈、失眠、健忘、中風等相關症狀。



七、湧泉穴

取穴：位於腳底板的凹陷處。

效用：補腎益氣、壯陽固腰、養血安神、益智明目、清熱解毒。



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