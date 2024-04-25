腦中風｜60歲婦常吃1拌飯膽固醇飆2倍！營養師提醒易中風 戒3種油
撰文：中天新聞網
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台灣一名60幾歲的婦人被診斷出糖尿病後，一直以來將血糖控制得還算穩定，不過近期回診報告卻顯示膽固醇超標2倍。
經營養師一問之下，才知道原來婦人都會自己煉豬油，再拌飯吃，所以導致膽固醇飆高。
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台灣營養師方慈聲在節目《醫師好辣》分享，她表示有一位糖尿病病患，已經將血糖控制的算是穩定，但回診檢查後，卻發現膽固醇超標到400mg/dl以上，一問之下，才得知婦人因覺得自己是老人家，若太瘦看起來會沒有福氣，也因為聽鄰居說市售的植物油都是不健康的，所以她選擇自己煉豬油，再拌飯吃，膽固醇也因此飆高。
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方慈聲說，豬油是飽和的油，常溫下是固體的，所以會卡在血管壁，久了就容易發炎，導致血壓上升、中風、血栓等狀況，因此也建議她改食用橄欖油、苦茶油或芥花油等植物油，而飽和度很高的椰子油和棕櫚油則盡量不要吃，另外，也提醒婦人，動物油的部分，「有腳」的動物油都建議別碰，改吃魚油比較好。
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