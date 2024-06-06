抑鬱症｜職場抑鬱恐成心病？ 醫生分享8大徵狀 其中4個最常見！

「職場抑鬱症」是日本職場中常見的心理病症，「日本情緒障礙症協會」亦有參與這種病的研究。本港雖沒有相關的研究，但精神科專科醫生葉百然表示，「職場抑鬱症」在本港絕不罕見。



「香港心理衛生會在2023年進行過全港抑鬱指數調查，結果顯示有11.1%人口有明顯抑鬱症病徵，與世界衛生組織的統計數字相若。而在25至34歲這年齡層的患者，最重要影響他們抑鬱指數的因素就是工作。由此可見職場抑鬱症相當普遍，尤其是在勞動年齡層的人口。」葉醫生表示，「他們其中一些較明顯的特點，包括在私人時間通常可以比較輕鬆，正常作息，享受自己喜歡做的事；但當身在工作環境時，徵狀便會浮現，除了抑鬱病徵有時也會連帶有生理上的各種不適。」

「職場抑鬱症」8大常見徵狀

對「職場抑鬱症」做過不少研究的日本，為這病歸納出8大徵狀：

1. 工作認同感較低，經常看不起自己



2. 拒絕交流，不會積極和同事有互動



3. 經常情緒不穩，包括抑鬱、煩躁、焦慮等



4. 工作怠倦、動力下降



5. 對和工作相關的事有抵觸情緒



6. 即使下班後仍會為公事煩惱



7. 工作引起身體不適 ，例如頭痛、頭暈、胃痛等



8. 記憶力減退



葉醫生指，「以上徵狀若中了一半或以上，便可能屬於職場抑鬱症，而臨床所見，當中有4種較為常見：工作認同感較低、情緒不穩、對工作有抵觸情緒，以及由工作所產生的身體不適。」

雖然「職場抑鬱症」暫時來說並不是一種正式的精神科疾病，但不同國家已經有不少針對它的研究，包括希望進一步定義它是什麼疾病，例如是一種適應障礙症？一種新型的抑鬱症？還是傳統抑鬱症的前期情況？

職場漠視成隱患 治療應循3個方向

而精神科醫生處理「職場抑鬱症」，有時需要比處理傳統抑鬱症有更多考量，葉醫生就分享了以下個案：

有一位大機構員工，每天都要超時工作至晚上11時，即使星期六、日也要上班。很多時在晚上11時他仍會收到來自上司的Whatsapp，而每一次都是長篇大論的訊息，回覆稍遲的話上司更會追問他為什麼「只讀不回」。此外，工作時這位上司常會因他犯了小錯而使用不合理的語言及行為，例如在他面前「掟筆」，或威脅說會給他警告信，諸如此類，漸漸對他造成很大的心理壓力。

他曾向上司的上級作出投訴，但換來的卻是冷嘲熱諷：「乜你咁渣㗎，咁都會唔開心？」「如果個個員工一唔開心就要我處理，我咪好唔得閒？」葉醫生表示，他曾從不同機構的「職場抑鬱症」病人口中，聽過上司嘲諷員工的說話，可見職權騷擾十分普遍，而公司很常忽視員工的投訴。

漸漸，他覺得無助、絕望，見精神科醫生時病徵已比較嚴重，不太願意見人，甚至有自殺念頭，其實已演變成傳統的抑鬱症。因此需要循三個方向處理：

一. 藥物治療 – 應選擇合適的藥物，例如血清素及去甲腎上腺素調節劑類藥物，「除了改善情緒以外，回復其工作動力也十分重要，而去甲腎上腺素對於回復病人的行動能力效果較佳 。」葉醫生解釋表示。



二. 心理治療 – 葉醫生指出，由於病人經常覺得不被理解，必須懷著同理心和他們傾談，肯定他們的感受，進行以認知行為治療為基礎的心理治療。



三. 減害處理 – 與公司作出協調，包括容許員工申請較長的病假，讓他可以全心全意接受治療，盡快改善病情。另外建議為病人作出工作上的調適和安排。「並溫馨提示，希望公司正視職權騷擾的問題。」



整個治療的目的，是希望病人盡快康復，讓他尋回自身的價值，重回工作崗位。而公司亦在工作安排上作出調適，以同理心安排他的工作，令病人病徵得以緩解，回復員工的生產力。

葉醫生強調，「治療職場抑鬱症其實是很複雜的情況，需要全人的治療，未必單靠藥物就可解決所有問題。」