過敏性鼻炎｜轉季不停打噴嚏又鼻塞？中醫教按這位置鼻子瞬間通氣

每到春秋兩季，過敏性鼻炎病患常常發作，不停打噴嚏又鼻塞，往往持續1到2個月，而且如果今年過敏了，明後年都還會發作。中醫師提供一招快速緩解鼻塞的妙招，就是按摩風池穴。



春秋換季 容易過敏性鼻炎發作

中國知名中醫師武國忠指出，春秋兩季，門診都是過敏性鼻炎的病患，「有過敏症狀的病患是很痛苦的，每天早晨起來不停地打噴嚏、流鼻涕、鼻塞」，在餐桌上吃飯時也要不停地擤鼻涕，非常尷尬，嚴重影響生活品質。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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武國忠表示，遇到過敏性鼻炎患者，通常會開立一劑鼻炎湯，就是用石膏、菊花清體內的熱，把體內的風邪散出去，再用蘇葉、薄荷開竅，對治療過敏性鼻炎有很好的治療作用。

有過敏症狀的病患是很痛苦的，每天早晨起來不停地打噴嚏、流鼻涕、鼻塞。（Kelly Sikkema/Unsplash）

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穴位一按 鼻子瞬間通氣了

按照武國忠在臨床上的理解，也可以透過對脊柱和頸椎的調整，來改善治療過敏性鼻炎。

武國忠說明，人體脖子後面有2個風池穴，離風池穴上下左右將近5厘米的距離，會有特別疼的痛點，用手指輕輕一掐，一下子就會痛出來，這時鼻子瞬間就能夠通氣了，跟變魔術一樣。

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請注意，對於風池穴周邊部位，平時都可以用手點、按、抓、揉，哪個地方最疼就在哪個地方點一點、揉一揉，這樣能有效緩解過敏性鼻炎的症狀。

武國忠強調，如果鼻塞嚴重，就在風池穴周圍部位用力抓揉，不過，不能用蠻力， 要很輕巧地找準反應點，慢慢地去按摩，也可以讓家人幫忙捏一捏，長期堅持效果非常可觀，有些患者甚至連藥都不用開，就能得到非常理想的效果。

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