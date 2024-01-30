打鼻鼾丨為什麼冬天打呼聲更大？常見2原因讓過敏性鼻炎變嚴重

部分民眾發現，自從進入冬天後，晚上睡覺得打呼更大聲了，而早上醒著也時不時打噴嚏、流鼻水，甚至鼻塞，整個人病懨懨。醫師表示，這其實是過敏性鼻炎惹禍，在冬季常見2個原因導致症狀加重，會影響睡眠品質與精神狀況，不得不慎。



早上起床總是打噴嚏、鼻塞，是感冒了嗎？台灣秀傳紀念醫院急診醫學部兒科主治醫師黃士倫指出，如果是急性鼻炎（感冒），往往伴有發燒、頭痛等全身症狀，需數天才癒。但若患者本身有過敏史，且症狀發作時間短，往往數小時即減輕或消失，也無全身症狀，則需懷疑可能是過敏性鼻炎的問題。

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黃士倫補充，若觀察病人的鼻水型態，也可發現在過敏性鼻炎患者身上，通常可見鼻黏膜蒼白、水腫、鼻涕清稀呈清水樣；而急性鼻炎可見鼻黏膜充血、紅腫、鼻涕黏性較為膿性，後期鼻嚏顏色也由原來的白色轉變為黃白色甚至為黃色，可從此區分到底是感冒還是過敏。

冬天常見2原因讓過敏性鼻炎變嚴重

假如是過敏性鼻炎就得注意了，它是相當惱人的疾病，不舒服的症狀會使工作效率或學習受到影響，甚至造成生活不便。黃士倫說明，過敏性鼻炎主要分成 2 種類型，一種是直接接觸過敏因子，如塵蟎、蟑螂腳、貓毛等引起；另一種則是無過敏原，但血管敏感，只要溫度有變化就會過敏。

過敏性鼻炎的患者，通常會發現自己在冬天症狀加重，原因有二，黃士倫解釋，冬天本就冷熱溫差大，因此血管敏感的患者會明顯增加；其次，冬天濕度增加，也會促使塵蟎繁殖，患者容易接觸到更多過敏原，症狀自然會加重。常見症狀包含：

- 慢性肥厚性鼻炎

- 腺樣體肥大

- 腺樣體慢性發炎

- 睡眠品質差

- 學習課業、工作專注力下降

- 兒童發育期會張口呼吸，導致齙牙

- 發育遲緩



黃士倫補充，若過敏控制不佳，症狀反覆發作，易使下鼻甲肥厚，久而久之發展成慢性肥厚性鼻炎。假如合併腺樣體增生，鼻塞可能會變嚴重，本身有扁桃體肥大的孩子，夜間打鼾也會更頻繁，甚至伴隨著張口呼吸和睡眠中止（睡眠窒息）。長時間張口呼吸的習慣，對於牙齒成長發育的幼童來說，很容易導致牙齒咬合不正，進而產生齙牙，長大後還需額外花費以矯正牙齒。

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過敏性鼻炎無法根治，生活應注意6重點

另外，過敏性鼻炎通常發生於鼻黏膜和鼻竇黏膜，2個部位是相連接的，如果鼻黏膜因過敏造成充血水腫，將阻塞竇口通暢，使鼻竇內分泌物不能通暢流出，後續則會發生鼻竇的細菌性感染。黃士倫總結，過敏性鼻炎也常併發支氣管哮喘、胸悶、氣憋、出現哮嗚音等症狀。

對於患者而言，最重要的問題想必是「過敏性鼻炎可否根治？」黃士倫表示，答案是否定的，但過敏性鼻炎若經正確治療，可減少許多後續感染的併發症。因此，診斷、治療與控制過敏原都是非常重要的關鍵。患者與同住家人可以參考下列6個重點。

1. 先找出過敏原，儘量避免過敏原的環境。

2. 若家中有過敏性鼻炎的患者，居住環境應勤於清理，吸塵除濕。

3. 避免地毯和填充絨毛玩具、飼養貓或狗。

4. 避免非特異性的刺激物，如香煙、植物、香水及煙霧。

5. 藥物治療方面，症狀發作時，先給予新一代的抗組織胺，可有效改善鼻癢、打噴嚏及流鼻水的現象。

6. 若鼻塞嚴重，則給予1至2週低劑量的口服類固醇，另外同時使用含肥大細胞穩定劑或類固醇的鼻噴劑，有效後會開始減量。



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黃士倫建議，如果家中有過敏性鼻炎的患者，務必盡量避開過敏原才不會反覆發作。若是家裡的孩子有疑似過敏性鼻炎的症狀，更應趕緊找醫師診治，找出致病因子，和醫師充分合作，用最佳的治療改善症狀，以免因小病而影響長遠學習、精神狀態與睡眠。

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