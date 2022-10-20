過敏｜轉季不停流鼻水眼睛癢？營養師分享6種食材對抗過敏性鼻炎

許多人一到換季就會出現打噴嚏、眼睛癢等過敏症狀，讓人感到非常不適。台灣營養師王證瑋提到，當連續3天出現打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等症狀，就是過敏性鼻炎發作，除了靠藥物改善外，還可以補充6種食材加強免疫力，幫助對抗過敏。



台灣營養師王證瑋在Facebook粉絲專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，不少人在天氣轉涼後，就會出現打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等症狀，症狀若持續3天都未改善，就是過敏性鼻炎發作，發炎是一種自然過程，幫助身體癒合並保護免受感染、疾病或受傷等侵害。「過敏」其實是免疫系統對身體物質反應過度的結果，可以多補充幫助對抗季節性過敏的食物改善。

6種對抗季節性過敏的食材（按圖看清👇👇👇）

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1. 柑橘類水果

柚子、橙、檸檬等柑橘類水果含有豐富維他命C、柑橘類黃酮，可防止體內發炎反應，也是1種天然的抗組織胺藥，有助於抵抗感染。

2. 番茄

除了維他命C外，也富含植化素茄紅素（類胡蘿蔔素的1種），使番茄呈現鮮豔的紅色，能維持黏膜健康、降低嗜酸性粒細胞的過敏反應。茄紅素煮熟後更容易被人體吸收，因此選擇罐裝或煮熟的番茄，可以獲得更好的營養。

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3. 高脂魚

研究發現，攝取優質脂肪酸，尤其是Omega-3，具有天然抗炎作用，可增強免疫系統，提升抗過敏能力，甚至改善哮喘。三文魚、鯖魚、沙甸魚、秋刀魚等都是不錯的選擇。

4. 益生菌

研究發現，健康的腸道微生物群有助於免疫平衡的發展，而益生菌可以在乳酪、康普茶、泡菜、芝士中獲得。

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5. 洋蔥

洋蔥是槲皮素的極好來源。槲皮素是一種生物類黃酮，可作為抗組胺幫手，減少季節性過敏症狀。並含有抗炎和抗氧化化合物。建議「生吃」洋蔥，因為烹飪會減少槲皮素的總量。

6. 香料

薑黃和生薑都是天然藥物。薑含有抗氧化和抗炎的植物化學物質。薑黃的活性成分薑黃素，具有抗過敏特性。

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