低血壓｜血壓偏低意味身體健康？培養2習慣提高心臟適應能力

提到血壓問題，大多數人首先想到「高血壓」對健康的危害，擔心誘發心血管疾病風險。



然而，當「血壓偏低」時，是否意味身體比較健康呢？還是有其他問題呢？請心臟內科醫師來解答。

低血壓的症狀（按圖👇👇👇）

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什麼是「低血壓」，標準數值為何

台灣聯安診所心臟內科主任施奕仲醫師表示，在醫學上，高血壓的標準明確訂有上限，但正常血壓卻沒有訂下限，這就說明了一個關鍵：「身體若沒有任何不適，血壓低並不是一件壞事。」

兒童血壓普遍較低，常見85/55 mmHg，因為兒童血管彈性佳、周邊阻力低，血壓數值自然較低。隨著年齡增長，血壓會逐漸升高，如果成年後，血壓仍維持在90/60 mmHg左右，卻無任何異狀，代表心血管負擔輕，可能會長壽。

低血壓標準：

收縮壓（上壓）低於 90 mmHg

舒張壓（下壓）低於 60 mmHg



「低血壓」的長壽秘訣：血管彈性

施奕仲指出，許多人可能會疑惑，有些人血壓天生較低，但身體狀況良好，而有些人則因為血壓突然下降，感到頭暈、虛弱，甚至昏倒。也因此，讓人只要聽到「低血壓」就開始擔心，覺得自己是不是需要補充營養或立即治療。

日本調查顯示，許多人瑞級的長壽老人，血壓常常是偏低的，收縮壓落在100 mmHg 上下，這並不是疾病，反而是因為他們的心血管系統仍然如青少年一般，血管彈性佳、周邊阻力低，整體循環負擔較小，才使得身體更耐用。

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低血壓要擔心嗎？關鍵在變化幅度

所以天生血壓低，不一定是有問題，施奕仲說，臨床上，醫師更在意是否伴隨低血壓症狀。而「相對性的變化幅度」是造成低血壓症狀重要的因子，因為身體無法適應如此急速的變化，將會出現不適症狀。

他舉例，若平常休息時血壓穩定在140/90 mmHg，但某天突然降到120/80 mmHg以下，身體就可能會出現頭暈、噁心、四肢較無力等症狀，即便血壓還在「正常範圍」，其實也會導致低血壓不適症狀。

他解釋，就像一輛平時習慣高速行駛的汽車，突然要降速行駛而緊急剎車，若調整不當，就容易出狀況。人體的血壓也是如此，如果收縮壓突然下降的幅度超過20 mmHg以上，身體若來不及適應，就可能會導致不適。

站起來會頭暈？當心「姿勢型低血壓」

許多人都有從床上或椅子上突然站起來時，眼前一黑，甚至暈眩。施奕仲提到，這種現象常是「姿勢性低血壓」，也就是當你改變姿勢時，血壓調節不及，導致大腦血液灌流短暫不足所導致。

他進一步說明，這就像水管突然關小閥門，水流一時之間供應不上來，大腦就會發出「缺血」的警訊，讓人感到暈眩、頭昏眼花。這種情況多發生於以下兩種人，務必要特別注意：

- 血管彈性變差的人（如年長者、長期缺乏運動者）。

- 因為脫水或營養不足，導致血容量下降的人。



如何避免「姿勢性低血壓」呢？施奕仲建議，動作慢一點，讓血管有時間調節，同時可以透過規律運動來維持血管彈性；並確保每天攝取足夠的水分與電解質，就能減少這種情況的發生。

▼不是慣性低血壓的人士，血壓突然降低則可能是以下原因（按圖👇👇👇）：

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服降壓藥後低血壓？「無感達標」策略

此外，服用降壓藥也可能出現低血壓症狀。當患者被診斷為高血壓，如收縮壓高達180 mmHg，服藥後血壓在短時間內快速降至150 mmHg，可能會產生頭暈、無力等低血壓症狀，讓人誤以為「吃藥反而更不舒服」，進而中斷治療。

施奕仲說，事實上，若高血壓未妥善控制，長期下來將對腦、心、腎、眼與血管等重要器官造成損害。臨床上，有經驗的醫師會採取漸進式的治療策略，讓血壓在不引發明顯不適的情況下穩定下降，達到「無感達標」。

如果患者在服藥後出現不適，建議主動與醫師討論，評估是否與服用的降壓藥物有關，並視情況調整藥物種類，以找到最適合的治療方式，得以長期配合治療，確實守護健康。

天生低血壓用運動習慣養心、保健康

天生血壓低者並非拿到健康心臟免死金牌，施奕仲提醒，更應培養運動習慣，讓心臟有更好的適應能力。「把心臟想像成一顆馬達，假設你平時都低速行駛，突然有一天需要高速行駛，這顆馬達可能會無法負荷！」

這就是為什麼低血壓者應該要規律地適度運動，讓心血管有承受壓力的能力。也就是馬達一直都低轉速，平時要規律訓練有高轉速的能力（也就是運動習慣），這樣就可以因應緊急的需求。

此外，低血壓的人也應該關注飲食，施奕仲呼籲，可以根據健康檢查的報告去適量攝取有助於血液循環的營養素，避免因為缺乏特定營養而導致血壓進一步下降。

血壓數值知多啲 （按圖了解）

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定期健康檢查，了解自身血壓基準

而若是血壓突然驟降所導致的低血壓情形，或是出現持續的頭暈、無力、甚至昏厥，那麼就需要進一步檢查，確認是否有其他的健康問題。了解自己的身體，才是守護健康最好方法，建議搭配以下的健康檢查深入了解。

- 動脈硬化儀檢查：能幫助評估血管彈性，了解是否有姿勢性低血壓的風險

- 心臟超聲波檢查：確認是否有主動脈瓣膜閉鎖不全，因其所造的高脈壓現象也會引起血管硬化問題

- 長期血壓監測：建立自己的「基準血壓」，也能幫助及早察覺異常變化，避免誤判與延誤處理。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

