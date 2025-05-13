高血壓不只傷心臟也影響大腦健康？控制體重、戒煙限酒守血壓紅線

你以為高血壓只影響心臟？其實也可能悄悄傷害大腦。



台灣一森診所記憶健腦中心總監、神經科醫師王培寧指出，最新研究顯示，只要穩定控制血壓4年，就能讓失智風險降低15％，連輕度認知障礙的機率也能減少16％。

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高血壓不只傷心臟 也影響大腦

王培寧引述，一項由美國德州大學西南醫學中心的何江醫師領導的研究，對象是來自中國農村地區近3萬4000名高血壓患者，為期4年的隨機對照試驗。研究人員將參與者分為2組：一組接受密集降壓治療（血壓控制目標為低於130/80mmHg），另一組則進行常規治療。

結果顯示，密集治療組的失智症發生率為4.6％，顯著低於常規組的5.4％，相當於風險下降15％。同時，輕度認知障礙的發生率也減少16％，成為目前最有力的證據之一，支持抗高血壓藥物對認知功能保護的效果。

高血壓如何影響大腦？醫解析3大傷害

高血壓究竟如何影響我們的大腦？雖然醫學界尚未完全揭開其中機制，但多項理論已逐漸清晰。王培寧說明，高血壓對腦部的傷害主要包括3大層面：一是「小血管病變」，長期的高血壓會損傷腦部微血管，造成供氧與養分不足，進而導致腦組織萎縮與壞死；二是「腦白質病變」，即腦部的神經連結受損，會影響記憶、專注力與執行力等功能；三則是「慢性發炎」，高血壓可能誘發全身性發炎反應，進一步加重神經退化的速度。

事實上，失智症與高血壓都是全球性健康危機。根據世界衛生組織統計，2021年全球有多達5700萬名失智症患者，預估到了2050年，這個數字將突破1.5億；同時，全球約有一半的成年人患有高血壓，這兩者重疊風險族群正在快速增加。這也意味著，我們對於防治失智的策略，不能只集中在老年階段，更應提早從控制高血壓著手。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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控制體重、戒煙限酒 守住血壓紅線

面對這樣的風險，我們在日常生活中能做些什麼？王培寧表示，控制血壓其實不難，關鍵在於持續與自律。她建議民眾應定期量血壓，了解自己的基準值，理想值應維持在130/80mmHg以下；其次，若需服用降壓藥物，務必依照醫囑規律服用，勿自行停藥或任意調整；此外，健康生活型態也是關鍵，包括低鹽低脂飲食、每周150分鐘以上的有氧運動、維持理想體重、戒煙限酒、妥善管理壓力與確保睡眠品質。

「人們最害怕的疾病之一就是失智症。」美國心臟協會科學長Elkind也曾指出，如果民眾知道規律服藥可以有效降低失智風險，或許會更願意正視高血壓這個沉默殺手。

不只中國！美國研究也證實降壓助防失智

王培寧也提到，除了這項中國大型試驗之外，美國今年稍早也有類似發現。《Neurology》期刊發表一項臨床研究，追蹤了約4200名長者，平均接受3.3年的降壓治療後，再追蹤近7年結果顯示，將收縮壓控制在120mmHg以下的組別，其發生輕度認知障礙或可能失智的風險降低11％；雖然尚未達到顯著減少失智診斷率的標準，研究團隊認為可能與樣本數較小及觀察時間偏短有關。

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總結來說，失智症並非從老年才開始「發作」，它是一個長期累積的過程，許多危險因子早在中年就已經悄然發生作用；而高血壓正是最關鍵、也最可被控制的因素之一。王培寧呼籲，千萬不要輕忽高血壓的長期影響，從現在開始重視血壓管理，就是為自己的大腦健康預作投資。

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