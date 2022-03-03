低血壓｜手腳冰冷無精神可能是血壓低！8原因造成久坐久站易引發

一般來說，低血壓的定義是收縮壓低於90mmHg，而舒張壓低於60mmHg。



但是一般人多半沒有量血壓的習慣。而且低血壓多半沒有立即的危險性而容易遭人忽略，但卻會因症狀影響了人際關係或是職場上的表現。

低血壓的症狀（按圖👇👇👇）

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1. 頭暈，嚴重甚至會暈倒

2. 視線模糊

3. 噁心

4. 時常覺得不明原因的疲勞

5. 注意力不集中

6. 手腳冰冷或身體寒冷

7. 呼吸快且淺

8. 脫水



低血壓的8個原因

1. 久坐或久站：長期久坐或久站，使得下肢循環不好、靜脈回流較差，因回流至心臟的血液量變少，所以心臟輸出的血液量也跟著減少，容易引發低血壓。

2. 運動量不足：下肢的肌肉收縮，可以讓靜脈的血液回流，所以運動量不夠、肌肉不足，會導致血液循環不好。血液回流量至心臟變少，進而影響心臟輸出血液，血壓就高不起來。

3. 大量失血或脫水：運動後沒有適時補充水分，導致體內水分變少，血壓也會跟著降低。若時常有脫水情況，就得看醫生檢查。另外像外傷大量失血或女性經期，也會導致血壓降低。

▼量血壓也分左右手！左右手的上壓相差愈大，血管阻塞風險愈高。（按圖 👇👇👇）

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4. 營養不良：肚子飢餓過久、為了減重而過度節食，都會引起低血壓，因為養分不夠，導致體內的血紅素製造不足，血液的帶氧量不夠，就會頭暈目眩，影響健康。

5. 姿勢性低血壓：例如：蹲著而突然站起來，血液大量往下流動，會出現頭暈的感覺，嚴重還有可能昏倒。所以提醒，蹲著要站起來、躺著要坐起來，都要速度放慢，讓血壓來得及做調節。

6. 心臟功能不健全：這屬於先天性構造問題，要請醫師評估處理方式，通常以藥物或是手術做處理。

7. 內分泌、代謝失常：有關代謝功能的甲狀腺、腎上腺、賀爾蒙及內分泌系統，若出現異常也有可能會引起低血壓。

8. 服用降低血壓藥物：長期吃降血壓藥物的人，普遍來說血壓通常會較低，也得注意會容易引起「姿勢性低血壓」。長期吃降血壓藥物的人，普遍來說血壓通常會較低。

▼不是慣性低血壓的人士，血壓突然降低則可能是以下原因（按圖👇👇👇）：

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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