愛吃生冷飲食積痰濕易生子宮肌瘤？一文看清好發4大成因常見5症狀

子宮肌瘤是長在子宮腔的良性腫塊，是依賴於雌激素生長的腫瘤，孕激素也會促進肌瘤生長，因此懷孕時可能讓子宮肌瘤變大。



中醫觀點認為，子宮肌瘤屬於「癥瘕」與「石瘕」的範疇，由於月經期間，寒氣入侵，或因飲食內傷、情志憂鬱，導致氣機阻滯，瘀血內停滯於子宮而產生。

5大子宮肌瘤症狀網路聲量排行（按圖看清👇👇👇）

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骨盆循環差積痰濕易生子宮肌瘤 部分女性可適量吃冰

台灣中醫師周宗翰指出，女性並非不能喝冰飲、吃生菜沙律，是因為現代人的生活型態多屬於靜態、甚或是完全不動的狀態，因此久坐造成的骨盆循環差，加上熬夜虛火旺，喜愛吃生冷、喝椰子汁退火，只會雪上加霜，讓骨盆的循環更差。骨盆的氣血一旦進入了虛的循環，也就是機能低下，則導致無法代謝多餘的痰濕，因而身體容易長一塊塊的東西，在子宮常見則是「肌瘤」。

台灣周宗翰醫師說明，現代女性工作壓力較大，「氣滯血瘀」比例很高。如果每周至少規律運動5天，每天30至60分鐘以上，運動後會流汗且皮膚散熱變得涼爽，同時喝足夠的開水、均衡飲食、不熬夜、不長期生氣憂傷，偶爾心情起伏仍可以舒壓的這些女性族群，在夏日炎炎日正當中偶爾貪涼，身體的氣血循環還可以抵消外來的寒氣。但仍不建議天天喝冰飲料、吃生菜沙律，或是夜間貪涼吃西瓜、哈密瓜等，這些行為仍可能造成子宮變冷。另外，須注意運動後不建議馬上喝冰水，恐造成血管突然收縮，造成全身的心血管突然產生供血不足。

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中藥調理氣滯血瘀 溫灸穴位暖宮促進骨盆腔血液循環

台灣周宗翰醫師表示，針對氣滯血瘀的女性患者，常見使用中藥及水藥治療，丹田灸、艾灸溫暖子宮也是很重要促進骨盆腔血液循環的方法。丹田灸使用的是無煙的黃土艾，透過溫灸肚臍附近刺激穴位，達到溫經散寒、祛濕止痛、調理衝任的療效。常用穴位如下：

▸ 氣海穴：理氣，益氣。治療癥瘕，痛經，崩漏，帶下。

▸ 關元穴：益腎氣，利下焦。帶下，月經不調。

▸ 子宮穴：治療月經不調，痛經，崩漏。

▸ 三陰交穴：通氣滯，疏下焦，調血室。治療癥瘕，崩漏，帶下，經閉。



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40至50歲女性3至5成患有子宮肌瘤 常見5大症狀表現

子宮肌瘤是台灣女性常見的婦科疾病，盛行率相當高，大約有1/4的生育期女性有子宮肌瘤，隨著年齡增長，40至50歲女性發生率高達3至5成。有些女性完全沒有症狀，體檢時偶然發現，因為症狀與肌瘤部位、有無變性有關，而與肌瘤大小、數目關係不大。常見症狀包括：

1. 經量增多及經期延長。

2. 下腹可觸及包塊。

3. 白帶增多。

4. 尿頻、尿急、排尿困難、便秘等壓迫症狀。

5. 其他如下腹脹墜感、腰酸背痛、不孕、流產、貧血等。



當心環境荷爾蒙和含荷爾蒙飲食 子宮肌瘤好發4大成因

1. 環境荷爾蒙：

塑膠袋（耐熱）裝熱湯、塑膠茶包、長期塗有塑膠膜的紙杯、紙製餐盒。建議自備矽膠、不鏽鋼、玻璃環保杯及餐具，避免美耐皿、塑膠製品。

2. 動物性荷爾蒙：

雞皮、炸物的皮、油炸物。

3. 長期服用荷爾蒙膠囊保健食品：

月見草油、蜂王乳、大豆異黃酮膠囊。

4. 特殊飲食法：

生菜蔬果精力湯、坊間在無醫療團隊指導下的生酮飲食。

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飲食、睡眠和運動多管齊下 降低子宮肌瘤生長6個關鍵

1. 植物性雌性素具有雙向調節功能，應適量均衡、不偏食：

可以吃山藥、黃豆製品（豆漿、豆乾、豆腐）、黑豆、毛豆、牛蒡。

2. 充足飲水：

每天喝體重乘以30的水量，例如體重50公斤建議喝1500cc的白開水。茶、咖啡、湯品不算白開水。

3. 吃當季新鮮蔬菜及菇類：

纖維素可以幫助多餘的荷爾蒙從大便排除。

4. 充足睡眠：

有助於自動補氣血、補元氣、平衡自律神經。

5. 規律運動：

選一個喜歡的運動持之以恆。運動時注意需流汗及微喘感覺，建議透過有氧運動增加骨盆腔循環，減少瘀阻卡在骨盆造成身體其他部位的循環不良。同時可有效調節情緒，疏肝解鬱、穩定自律神經。

6. 保持心情愉悅：

難過、生氣等應適當抒發，以免內傷，中醫稱之為肝鬱氣滯，容易化火、影響到腸胃及全身機能，心理反過來影響生理。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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