月經異常、提早停經？年輕女性都可能卵巢早衰！保養要從30歲開始

現代女性面臨愈來愈多「提早停經」的困擾，有人甚至在備孕時才驚覺原來是卵巢早衰無法自然懷孕！



卵巢早衰（POI）除了影響生育，更可能提前帶來骨質疏鬆、心血管疾病等健康問題。台灣營養師呂孟凡指出，若能及早調整生活與飲食，就有機會降低風險、延緩卵巢老化。

什麼是卵巢早衰？卵巢早衰症狀（按圖👇👇👇）

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什麼是卵巢早衰？年輕女性也可能

卵巢早衰（Premature Ovarian Insufficiency, POI）指的是女性在40歲前卵巢功能就出現異常，常見症狀包括月經異常、雌激素下降、排卵停止，嚴重時甚至提早停經。

除了不孕風險外，卵巢早衰也會增加骨質疏鬆、心血管疾病的機率，對身心健康造成衝擊。成因多元，可能包括：

- 遺傳與自體免疫疾病

- 化療或放療等醫源性損傷

- 慢性發炎、腸道菌相失衡

- 氧化壓力導致粒線體與卵泡細胞損傷



許多女性直到準備懷孕，才發現自己其實已經進入卵巢早衰階段，因此提前檢查與預防至關重要！

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哪些生活與飲食習慣會加速卵巢老化？

呂孟凡指出，日常生活中的一些習慣，也可能悄悄影響卵巢健康：

1. 體重過高或過低：BMI失衡影響卵子品質

研究發現，肥胖女性使用自體卵子時的懷孕率偏低，可能與脂肪過多影響卵子品質有關。但BMI與卵巢早衰的關係還沒有一致結論。但高或低BMI都可能對生殖功能造成影響。

2. 運動不當與壓力大：停經、排卵異常

適度運動有益身心健康，但運動過度或熱量攝取不足，反而可能造成月經失調，沒有月經或排卵異常。但對過重女性若適量運動，反而有助於恢復排卵。

3. 心理壓力、長期熬夜、抽煙等，也都是卵巢功能的隱形殺手。

4. 飲食偏差：愛吃飯麵停經早

一項英國研究指出，吃大量精製白米、白麵的女性，停經較早；攝取較多新鮮豆類、植物性蛋白和水果的人則與延後停經有關。高脂飲食型態，尤其是不健康脂肪，會增加發炎與粒線體損傷，與卵巢功能下降。

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預防卵巢早衰 營養師推3大關鍵飲食策略

如果妳正在邁入30歲，或家族中有卵巢功能相關疾病，不妨從以下幾點著手保養卵巢：

１. 攝取富含EPA、DHA的魚類

如三文魚、鯖魚，具抗發炎與抗氧化效果，有助延緩更年期與卵巢健康。研究顯示，多攝取富含油脂的魚類可延後更年期約3.3年。

２. 適量攝取低脂乳製品

脫脂牛奶、乳酪等含乳清蛋白、酪蛋白與抗氧化成分，與延緩更年期、維持卵巢功能有關，可能延緩卵巢老化、降低AMH濃度下降速度。

３. 多補充維他命C與E

維他命C（水果）與維他命E（堅果、植物油）皆為強力抗氧化劑，有助於降低因壓力或運動造成的氧化損傷。對卵巢功能具有保護作用。

營養師提醒：不是「吃油就錯」，重點在「脂肪的品質與量」

呂孟凡補充：「有些人聽到高脂飲食就全面禁止脂肪，但其實富含好脂肪的魚類，反而對卵巢健康有益。重點是選擇健康油脂並控制總熱量，而不是一味忌口。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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