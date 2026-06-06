汗斑｜夏天一到就開始長？醫解析「治療守則」　保持乾爽減少復發

「醫師，我兒子臉上忽然多了這些白色的小點，這是白斑嗎？」「醫師，又開始發作了，每年天氣一開始變熱就又復發了！」「醫師，我看上一間診所說是濕疹，但是為什麼擦藥都不會好？」以上的對話通常從春假前後就會開始很頻繁地出現在皮膚科的門診。



汗斑又稱變色糠疹 常延誤診斷錯失治療先機

台灣高雄市立聯合醫院皮膚科許成名醫師指出，汗斑又稱變色糠疹，它在南台灣濕熱的夏天非常普遍發生，但是由於外觀與其他疾病分別有相近之處，因此若患者一開始先自行從家裡或附近藥局購買藥膏，常常因診斷失準而延誤了治療時機。

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這些部位最常出現 主因為馬拉色菌屬

從它的俗名汗斑可知，常發生在濕熱的環境，許成名醫師說，部位也是流汗頻繁的上背部、頸部、手臂等。臨床看起來是從白色到粉紅或深紅的脫屑斑塊，多塊融合成不規則形狀。引起汗斑的病因主要為馬拉色菌屬(Malassezia species)；這類真菌的代謝物會吸收紫外線或阻斷黑色素形成的路徑，因此感染的部位往往會有色素脫失的情況。

刮皮屑、伍氏燈照射治療 成效不佳改口服治療

汗斑診斷依據可透過刮皮屑(KOH test)或伍氏燈(Woods lamp)照射。許成名醫師表示，汗斑的脫屑通常較細小，在刀片刮皮屑後會大量增加。治療第一線是坊間能買到的含吡啶硫酸鋅(zinc pyrithione)、二硫化硒(selenium sulfide)的洗劑；然而近年來這些成分在安全性及環保議題上有些疑慮，因此在診間治療的主力是一些抗黴菌的藥膏；如果範圍太大或外用藥成效不彰時也可以用抗黴菌的口服藥治療。

複方藥膏恐讓效果打折 就醫診斷是根本

此外，臨床上不乏濕疹和汗斑同時出現的情形，這也讓診斷的難度增加。許成名醫師提醒，在一般的藥局求助時常會拿到複方的藥膏，雖然名義上對兩者都有效，但其中含有的類固醇成分常會讓治療效果打折扣甚至讓範圍擴大。因此臨床上若有考量到汗斑這個診斷時，務必避開含類固醇的外用藥，建議患者可尋求皮膚科專科醫師的協助，依照建議頻率定時使用藥膏，並且保持患部乾爽以減少復發的機會。

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