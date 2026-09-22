7旬婦不煙不酒患舌癌？醫生警告：鬆動假牙長期摩擦恐成致癌元凶

台灣澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師林奐宇提醒，口腔癌雖然多與抽煙、喝酒、嚼檳榔有關，但沒有這些習慣也不能掉以輕心。



日前一名約70歲婦人因舌頭潰瘍遲遲未癒就醫，檢查後確診舌癌，原因竟是鬆動假牙長期摩擦舌頭，導致傷口反覆受刺激、最終癌化。

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林奐宇指出，口腔癌涵蓋舌癌、齒齦癌、臉頰黏膜癌及硬顎癌等，其中抽煙、喝酒、嚼檳榔是最主要危險因子，只要有其中一項習慣，罹癌風險就比一般人高5倍，若三者皆有，風險更暴增約123倍。不過，不合適或鬆脫的假牙長期摩擦口腔黏膜，同樣可能引發慢性發炎，增加罹癌機率。

他也透露，臨床上不少長輩為了節省更換假牙材料的費用，即使假牙已不合適仍勉強使用，導致口腔反覆受傷，增加癌變風險。這名婦人所幸及早發現、及早治療，目前沒有生命危險，也凸顯定期檢查假牙的重要性。

林奐宇提醒，若口腔潰瘍超過兩週仍未痊癒，或出現無痛腫塊，都應盡快就醫檢查。口腔癌第一期五年存活率約85%，第二期約74.1%；若已轉移至淋巴則降至61.1%，一旦發展到第四期並出現遠端轉移，五年存活率僅約37.3%，及早發現仍是提高治療成效的關鍵。

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