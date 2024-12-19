口腔癌｜聞到自己口臭口腔黏膜顏色改變要小心！細數5種罹癌症狀
撰文：Heho健康
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口腔不僅僅是影響進食必要的器官，也對於人的外觀極為重要。每天刷牙時要多加留意口腔狀況，從日常做起就可以遠離口腔癌的威脅！能早期發現並治療，5年存活率可達 80%。而在3、4期才開始治療的情況下，5年存活率則分別下降至50%和30%。
多加留意口腔癌的5種症狀！
一、口臭
口臭有很多種原因，但口腔癌引起的臭味與一般口腔疾病不同，是更可怕且味道如腐爛的肉般強烈，無論如何刷牙都無法消除。
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二、口腔黏膜顏色改變（最常見的癌症病變）
癌前病變是指身體出現可能發展成癌症的前兆，需注意避免演變成癌症。白斑是常見的癌前病變，10％可能變口腔癌。另一種罕見的紅斑則有60％可能。當出現厚度大且分佈不均、含較多雜質的白、紅斑，以及突然增大、且出血或難癒合的潰瘍，都是容易演變成口腔癌的指標。
以下位置出現，建議馬上檢查：
1. 口腔內頰黏膜
2. 舌頭表面
3. 口腔的底部黏膜
4. 牙齦
5. 顎部
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三、口腔潰爛
口腔黏膜異常後，接者可能出現口腔潰瘍或破洞，會有輕微疼痛頂多帶點些微的灼熱感。可是如果持續兩周以上或潰瘍不斷擴大，需尋求醫療專業協助。
四、口腔硬塊
當口腔內的腫瘤不斷增大時，就會形成內部的腫塊。可能出現在上下顎的區域，由於位於口腔內部，不會引起口腔黏膜的潰爛，但用手去觸摸，可以感受到硬塊。（ 硬塊位置附在圖解上 ）
五、味覺改變、舌頭變得不靈活
舌頭受到刺激時，味蕾可能會受損，導致味覺變得遲鈍或喪失；此外，舌頭的腫塊也可能使舌頭失去靈活性，無法正常捲起，或者舌頭上出現不明突起、變白或變紅等現象。
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