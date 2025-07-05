盤點7大壞習慣易致口腔乾燥！日醫傳授2招唾腺按摩操促進唾液分泌

你常覺得口腔乾燥嗎？小心容易蛀牙、牙周病，甚至會噎到、增加肺炎的發生。



日醫提供2招唾腺按摩操，促進唾液分泌，保持口腔濕潤。

7大壞習慣容易口腔乾燥（按圖👇👇👇）

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口腔乾燥是什麼病？

日本牙醫博士魚田真弘指出，口腔乾燥的狀態稱為口腔乾燥症，原因有很多，有可能是年齡所引起，也有可能是生活習慣或某些疾病。

一般認為，唾液每天會分泌1～1.5公升，但分泌量會隨著年老而下降，到了70幾歲之後，會減少至原本的一半。

魚田真弘表示，除了年齡因素之外，壓力、更年期障礙造成的自律神經失調、唾液腺的問題、糖尿病、肝病、藥物的副作用，都有可能讓唾液的分泌量減少；女性則會因為停經導致女性荷爾蒙下降，進而導致唾液的分泌量減少。

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7大壞習慣容易口腔乾燥

生活習慣也會左右唾液分泌的多寡，魚田真弘建議，重新檢視自己的生活習慣，以免引起口腔乾燥症。

1. 喝太多咖啡、紅茶或是綠茶

咖啡、紅茶、綠茶，這類咖啡因含量較高的飲料，具有利尿效果；雖然區區幾杯不至於造成脫水狀態，卻會讓口腔變得乾燥。

2. 水喝得太少

水分攝取不足會導致唾液分泌不足。

3. 無意識地用嘴巴呼吸

當唾液分泌不足，牙齒、牙齦變得乾燥，就容易形成蛀牙或牙周病；牙齒乾燥的話，髒污也比較容易黏在牙齒表面，牙齒也會因此變黃。

4. 吃東西吃太快

吃東西吃得太快，沒有仔細咀嚼就吞進肚子的話，口腔肌肉就無法充分運動，唾液的分泌量也會因此減少。

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5. 常常喝酒

酒精與咖啡因都有利尿效果，而且要分解體內的酒精也需要水分，所以喝酒很容易造成脫水現象。

6. 抽煙

香煙之中的尼古丁也有利尿效果，習慣抽煙的人容易水分不足。

7. 同時服用多種藥物

有些藥物會對唾液腺造成不良影響，有些人會因此覺得很口渴。

魚田真弘提醒，符合愈多上述項目的人愈容易口渴，罹患蛀牙與牙周病的風險也愈高，而且還有可能會因此誤嚥食物，讓食物不小心掉進肺部造成肺炎，建議請多喝水，讓口腔保持濕潤。

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2招唾腺按摩操 促進唾液分泌

有什麼自我保健的方法，可以改善口乾舌燥的症狀呢？魚田真弘建議，首先用餐時要細嚼慢嚥，並配合刺激唾腺的按摩，提供2招唾腺按摩操，可刺激腮腺、頜下腺、舌下腺，有效促進唾液分泌，尤其在用餐前操作特別有效。

腮腺按摩操

將大拇指放在耳朵後方，再讓其餘四指靠在臉頰，然後在臉上畫圓。

舌下腺、頜下腺按摩操

用兩手的大拇指輕輕頂住下巴的凹陷處，讓舌頭被往上頂；也可以輕輕地將下顎的後側往上頂。

魚田真弘說，若想讓牙齒的壽命延長至100歲，不妨從今天開始實踐。另外，嚼香口膠也能促進唾液分泌，但是要選擇無糖的香口膠。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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