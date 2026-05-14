口腔癌4大高風險人群一文看　潰瘍助癌細胞生長　醫教3招自我檢測

55歲的王先生是一名長途運輸司機，為了對抗疲勞，他多年來發展出「抽菸配檳榔」的提神習慣。近期，他感覺口腔內側摸起來有種像沙粒般的粗糙感，接著發現嘴唇長出不明腫塊，刷牙時牙齦也頻繁出血。



起初他以為只是火氣大或太勞累，直到前往醫院看診，醫師憑藉豐富經驗，研判這是不尋常的「疣狀增生」；即便初步切片未見異常還是為他進行廣泛性切除。術後確認為癌變，所幸發現得早，透過皮瓣重建手術，王先生的外觀與說話功能幾乎不受影響，醫師強調，口腔癌早期往往不痛不癢，這正是它最危險的地方。

誰是口腔癌的高發族群？這些人真的要注意！

台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師蔡祐任指出，口腔癌在台灣每年造成約3000人死亡，且好發年齡正值壯年的40至50歲男性，除了遺傳因素，以下族群的風險遠高於一般人：

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1. 傳統「菸、酒、檳榔」族群

這是臨床上最常見的誘因。研究顯示，同時具備這三種習慣的人，罹患口腔癌的機率是常人的123倍！檳榔中的粗纖維會不斷磨損口腔黏膜，加上菸草與酒精的化學刺激，容易導致黏膜細胞反覆發炎甚至產生癌變。

2. 口腔長期遭受「慢性刺激」者

即便不菸不酒，也可能患病，例如：

假牙不合適：長期磨擦、壓迫牙齦或頰黏膜

牙齒斷裂或歪斜：尖銳的牙齒邊緣不斷刮傷舌頭或口腔組織

飲食過燙：習慣性食用熱燙食物，會讓黏膜長期處於受損修復的循環



3. 免疫力低下與器官移植者

這是一般人較容易忽視的族群。蔡祐任特別提到，器官移植後需長期服用抗排斥藥物的朋友，或是本身免疫系統較弱的人，口腔細胞對病變的防禦力較差，罹癌風險也相對提高。

4. 忽視口腔衛生與潰瘍者

如果本身牙周病嚴重，或口腔內常有未處理的慢性發炎，都可能提供癌細胞生長的環境。

你知道口腔癌存活率的殘酷真相嗎？早期與晚期「天壤之別」

蔡祐任表示，口腔癌的預後與發現時間息息相關，五年存活率的差異令人警惕：

第一、二期：高達70%~80%。只要及早切除，生活品質幾乎能維持原樣

第三期：降至約60%

第四期：若出現轉移，存活率會驟降至30%左右



他提醒，早期手術切除範圍小，對講話和吃東西的影響微乎其微；若拖到晚期，切除範圍擴大甚至影響骨頭，屆時對日常生活的衝擊將非常巨大。

高風險族定期檢視口腔「翻、拉、看」！想到就自我檢查一下

蔡祐任提到，高風險群一定要養成定期檢視口腔的習慣，這對早期發現至關重要：

1. 翻

翻開上下嘴唇，檢查內部黏膜顏色是否為健康的粉紅色，有無不明突起。

2. 拉

拉開兩邊臉頰，看看是否有紅斑、白斑、平滑感消失或出現「沙粒狀」組織。

3. 看

伸出舌頭觀察側邊、舌根，看看有沒有超過兩週未癒合的潰瘍（嘴破）。

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