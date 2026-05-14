口腔癌4大高風險人群一文看 潰瘍助癌細胞生長 醫教3招自我檢測
55歲的王先生是一名長途運輸司機，為了對抗疲勞，他多年來發展出「抽菸配檳榔」的提神習慣。近期，他感覺口腔內側摸起來有種像沙粒般的粗糙感，接著發現嘴唇長出不明腫塊，刷牙時牙齦也頻繁出血。
起初他以為只是火氣大或太勞累，直到前往醫院看診，醫師憑藉豐富經驗，研判這是不尋常的「疣狀增生」；即便初步切片未見異常還是為他進行廣泛性切除。術後確認為癌變，所幸發現得早，透過皮瓣重建手術，王先生的外觀與說話功能幾乎不受影響，醫師強調，口腔癌早期往往不痛不癢，這正是它最危險的地方。
誰是口腔癌的高發族群？這些人真的要注意！
台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師蔡祐任指出，口腔癌在台灣每年造成約3000人死亡，且好發年齡正值壯年的40至50歲男性，除了遺傳因素，以下族群的風險遠高於一般人：
1. 傳統「菸、酒、檳榔」族群
這是臨床上最常見的誘因。研究顯示，同時具備這三種習慣的人，罹患口腔癌的機率是常人的123倍！檳榔中的粗纖維會不斷磨損口腔黏膜，加上菸草與酒精的化學刺激，容易導致黏膜細胞反覆發炎甚至產生癌變。
2. 口腔長期遭受「慢性刺激」者
即便不菸不酒，也可能患病，例如：
假牙不合適：長期磨擦、壓迫牙齦或頰黏膜
牙齒斷裂或歪斜：尖銳的牙齒邊緣不斷刮傷舌頭或口腔組織
飲食過燙：習慣性食用熱燙食物，會讓黏膜長期處於受損修復的循環
3. 免疫力低下與器官移植者
這是一般人較容易忽視的族群。蔡祐任特別提到，器官移植後需長期服用抗排斥藥物的朋友，或是本身免疫系統較弱的人，口腔細胞對病變的防禦力較差，罹癌風險也相對提高。
4. 忽視口腔衛生與潰瘍者
如果本身牙周病嚴重，或口腔內常有未處理的慢性發炎，都可能提供癌細胞生長的環境。
你知道口腔癌存活率的殘酷真相嗎？早期與晚期「天壤之別」
蔡祐任表示，口腔癌的預後與發現時間息息相關，五年存活率的差異令人警惕：
第一、二期：高達70%~80%。只要及早切除，生活品質幾乎能維持原樣
第三期：降至約60%
第四期：若出現轉移，存活率會驟降至30%左右
他提醒，早期手術切除範圍小，對講話和吃東西的影響微乎其微；若拖到晚期，切除範圍擴大甚至影響骨頭，屆時對日常生活的衝擊將非常巨大。
高風險族定期檢視口腔「翻、拉、看」！想到就自我檢查一下
蔡祐任提到，高風險群一定要養成定期檢視口腔的習慣，這對早期發現至關重要：
1. 翻
翻開上下嘴唇，檢查內部黏膜顏色是否為健康的粉紅色，有無不明突起。
2. 拉
拉開兩邊臉頰，看看是否有紅斑、白斑、平滑感消失或出現「沙粒狀」組織。
3. 看
伸出舌頭觀察側邊、舌根，看看有沒有超過兩週未癒合的潰瘍（嘴破）。
相關文章：口腔癌｜好發於舌下、頰黏膜！6招預防口腔癌避免長期曝曬太陽👇👇👇
延伸閱讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」