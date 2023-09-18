轉季保養｜秋冬皮膚乾燥易敏感 養靚肌膚4大重點

秋高氣爽，天氣逐漸轉涼；沖涼洗面後皮膚開始感覺「扯住扯住」，又經常感到痕癢，甚至會引發濕疹，這一切都源於空氣隨氣溫下降而變得乾燥。若想改善秋冬皮膚乾癢問題，應該採取什麼措施去保養嬌嫩的肌膚呢？



若想改善秋冬皮膚乾癢問題，應該採取什麼措施去保養嬌嫩的肌膚呢？ (圖片: FreePik)

皮膚功能大解構 秋冬乾痕持續可致濕疹、甩皮、龜裂

皮膚是身體最大的器官，結構分為三層，包括表皮、真皮和皮下脂肪。皮膚的表皮層是由上千百萬的皮膚細胞及脂質所組成的皮膚屏障，保護身體免受外來物質的入侵；同時形成防水層，防止皮膚水份過份流失，成為免疫系統的第一道防線。

一般而言，皮膚的油脂分泌會隨氣溫而有所下降。當表皮層缺乏脂質，皮膚的鎖水能力會因而降低，會加速體內水份經皮膚的流失，從而破壞皮膚屏障，使膚質會變得不穩定，容易出現乾燥、痕癢、泛紅等情況。若任由問題持續，外來刺激物將有機會沿結構不完整的屏障入侵人體，干擾免疫系統，引發濕疹症狀；甚至會惡化至發炎、甩皮、龜裂等狀況。

轉季會使膚質變得不穩定，容易出現乾燥、痕癢、泛紅等情況。(圖片: FreePik)

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４大重點養靚肌膚 清潔、補水、防曬重要！

1. 切忌清潔過度



皮膚每天都會接觸不同的外來污染物，包括化妝品、灰塵、細菌等。如清潔不足，這些污染物則會囤積於皮膚表層上，久而久之形成粉刺、暗瘡等問題。相反，若清潔力度太強，則有可能破壞角質層，形成敏感肌；或刺激皮脂腺分泌過度，引致滿面油光。因此，要擁有良好膚質，每天清潔得宜是首要的一步。

要擁有良好膚質，每天清潔得宜是首要的一步。(圖片: FreePik)

進行面部清潔時，建議選擇適合自己膚質、成份比較天然及溫和的清潔用品，避免過度用力搓洗面部，以免刺激角質層增生。有化妝習慣的女生需將妝容完全卸走，卸眼妝時須選用眼唇卸妝用品，同時避免過度磨擦肌膚，以免損害皮膚角質層。如採用正確的洗面方式，洗面後面部應不會有緊繃情況。

無類固醇止癢好物推介—Suu balm 護膚系列

Suu balm由新加坡國家皮膚中心研發，專為亞洲皮膚及氣候而設計。鄭宏量醫生 (Dr. Tey Hong Liang)在新加坡國家皮膚中心中管理痕癢治療部門。鄭醫生意識到現有的各種保濕劑及潤膚乳霜都無法充分治療患者皮膚乾癢的症狀，於是他決定研發新的解決方案。鄭醫生將薄荷醇的天然止癢和涼爽功效與能修復天然皮膚障壁的高濃度神經醯胺保濕劑結合在一起。薄荷醇可在數分鐘內起到緩解瘙癢的作用，同時涼爽效果也促使患者頻繁使用，這對於使神經酰胺修復皮膚屏障至關重要。

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Suu Balm 的產品蘊含一種特殊的成份，可快速緩解痕癢 – 薄荷醇，其作用是冷卻皮膚，觸發皮膚神經中的受體，阻止痕癢信號向大腦的傳播。 同時，神經酰胺有助於恢復皮膚的水分。薄荷醇可迅速和冰爽地止癢，神經酰胺可恢復皮膚水分。產品結合止癢保濕功效，以低敏和天然配方緩解肌膚。所有產品不含香料、類固醇、防腐劑、皂鹼、SLS及SLES。

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Suu Balm 速效舒敏保濕潔面乳不含香料，具止癢、保濕的功效。(圖片: UBlog)

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2. 避免水溫過熱



除了要注意面部清潔以外，身體日常的清潔及護理亦同樣重要，沖澡時尤其要注意水溫及產品選用。當洗澡時水溫過高，皮膚表面的皮脂層有可能會被清除，繼而令表皮失去保護屏障；同時，熱力會刺激皮下神經，引發刺癢感，加劇皮膚痕癢的情況。因此，即使秋天天氣寒冷，乾性或敏感皮膚人士亦不應沖洗溫度太高的熱水澡或浸浴。

身體日常的清潔及護理亦同樣重要，沖澡時尤其要注意水溫及產品選用。(圖片: ShutterStock)

另外，秋冬時要更小心選擇沐浴產品，避免使用含香料、鹼性高的沐浴液，以減低誘發過敏或濕疹的可能性。Suu Balm 速效舒敏沐浴露 蘊含有5種保濕成份及天然薄荷醇，且配方溫和，可為肌膚補足水份及舒緩痕癢、敏感、濕疹等症狀。

Suu Balm 速效舒敏沐浴露配方溫和，可舒緩痕癢、敏感、濕疹等症狀。 (圖片: Suu Balm)

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3. 加強肌膚保濕



秋冬天氣乾燥，油脂分泌不足容易使表皮水份蒸發；要預防皮膚乾燥，必須注意肌膚保濕。不少人會選擇在清潔肌膚後敷面膜，但由於皮膚的老化角質或殘留污染物有可能會阻礙精華吸收，故建議潔淨面部後，再以化妝水輕輕擦拭後再敷面膜，以達致最佳保養效果。敷面膜的時間不宜超過20分鐘，否則有可能弄巧反拙，愈敷愈乾；肌膚甚至有可能會發紅、過敏。另外，秋冬皮膚乾燥時應避免經常使用含酸類成份的美白面膜，以免進一步刺激幼嫩肌膚。

敷面膜有不同注意事項，否則有可能愈敷愈乾。(圖片: FreePik)

NEPTUNE EC025急救面膜採用德國洋甘菊天然配方，具消炎抑菌、深層鎖水的功效，有效補充肌膚水分及修復受損肌膚，亦可降低皮膚炎症，减少粉刺和暗瘡。經三種不同膚質（油性、乾性及敏感肌）測試，使用過後水份可即時提升48%以上，尤其適合秋冬季使用。

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摘下面膜後，可選擇將臉上剩餘的精華液拍打至完全吸收，或以清水將精華液沖洗掉乾淨，惟事後最好配以秋冬適用的保養品作鎖水之用，如乳液、面霜等。一般而言，呢類秋冬保養品會含有更多保濕、鎖水成份；但質感多半會比較厚重，故產品內的油脂可將水份鎖在表皮層，延長保濕的效果，未必適合所有膚質使用。而Suu Balm 速效舒敏保濕乳質地則非常輕盈，能迅速被皮膚吸收，適合不同膚質使用，尤其敏感肌、濕疹人士，且蘊含5種神經酰胺，能顯著修復皮膚屏障及保住水份。

Suu Balm 速效舒敏保濕乳，能顯著修復皮膚屏障及保住水份。(圖片: Suu Balm)

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4. 注意日常防曬



秋冬皮膚乾燥、容易敏感，保護屏障已較平日弱；再加上紫外線的照射，有機會加劇肌膚的問題，故平日必須使用防曬產品作保護之用，以盡量減少紫外線直接刺激皮膚的機會。防曬產品主要分為物理性及化學性兩類，膚質敏感人士或濕疹患者應選用物理性防曬，雖然質地一般較為黏稠，但其主要成份不易致敏，且能有效將紫外線反射，保護肌膚免受紫外線傷害。

紫外線的照射，有機會加劇肌膚的問題 (圖片: FreePik)

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Reference: 元氣網

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