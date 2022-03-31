冠心病｜心血來潮發現「計時炸彈」車淑梅心血管塞七成需即通波仔

第五波疫情肆虐，染疫人數急增令公立醫院醫護壓力大增，醫療系統頻臨崩潰，醫管局大幅削減預約檢查、覆診和非緊急服務。然而疾病不會等人，特別是心血管疾病是一刻都不應等待。精靈活潑的著名電台主持車淑梅，去年在機緣巧合下作心臟檢查，一驗之下發現竟然顯示有血管閉塞近七成，情況緊急要馬上入院做「通波仔」手術。跟許多病人一樣，淑梅姐不單感恩現時有組織可以為她快速拆除埋藏已久的「計時炸彈」，對於疫情下非緊急但不容忽視的心臟健康也相當著緊。



她接受醫師Easy的訪問，分享從檢查到手術後的經歷和感受。（圖片：受訪者提供）

親妹急要進行通波仔手術 偶然得知「暖心行動」要即時安排

淑梅姐因家族遺傳，一直有膽固醇過高的問題，並要長期服降膽固醇藥。她指家族中長輩也有心臟問題，而妹妹在約十年前亦曾經進行過通波仔手術，但除此之外她自覺自己整體健康良好。「我之所以突然『貪得意』去檢查心臟，其實與妹妹的突發健康問題有關。」

淑梅姐憶述，去年某天突然接到妹妹的來電，告知剛進行心臟檢查，發現心血管柱塞情況嚴重，醫生建議盡快通波仔。「當時是疫情相對緩和的階段，但公立醫院的輪候時間仍十分漫長，即使『快期』也要等三至四個月；私家醫院不用輪候，但手術費用卻動輒要廿多萬起跳。」正當淑梅姐和妹妹擔憂之際，妹妹無意中得知香港亞洲心臟中心的「暖心行動」，能夠較快安排進行手術，而且費用較私人醫院相宜及「一口價」。「中心回應迅速，翌日已致電安排進行詳細檢查，妹妹隔幾天便已經進行手術。」

淑梅姐讚揚中心的安排全面貼心，「手術當天有專車到妹妹家接送至醫院，而第二天完成手術後也有專車送回家。」她認為這項安排十分適合年長的病人，而且是套餐的一部分，無須額外收費。

手術當天及完成手術後有專車接送，淑梅姐讚揚中心的安排全面貼心。（圖片：受訪者提供）

檢查心臟驚覺血管七成栓塞 需即時安排手術

妹妹手術成功，令淑梅姐欣慰，但她想到自己也是心臟問題的「高危一族」，於是就順道安排檢查。當日醫生讓她使用中心的跑步機，結果她跑了三分鐘便氣喘不已，醫生見到這個情況，便進一步為她安排更詳細的電腦掃瞄檢查。

電腦掃瞄檢查發現淑梅姐有一條心血管已栓塞近七成，中心立即為她安排通波仔手術。（圖片：醫師Easy）

電腦掃瞄檢查發現淑梅姐有一條心血管已栓塞近七成，由於血管栓塞會增加猝死風險，因此中心立即為她安排通波仔手術。淑梅姐事後回想，曾試過數晚睡覺時，心臟突然跳過很快，同期也經常感到背痛，但由於睡醒就沒事，她便沒有留意。「現時回想，這些其實是身體發出的警號，實在不應掉以輕心。」

大讚醫護關懷備至 術前術後資訊充足

決定參加「暖心行動」後，淑梅姐於位於嘉諾撒醫院的香港亞洲心臟中心進行人生中第一場大型手術，「畢竟是個手術，我當然感到擔憂，但中心的醫護人員十分體貼，向我詳細講解接下來的各項安排細節，令我倍感安心。」她指曾遇過有些即將要進入手術室的病人仍對自己的安排不清不楚，感到彷徨無助。手術只需大約四十分鐘，「因只作局部麻醉的關係，手術期間我清醒地聽到醫生和護士說話，期間醫生不時詢問我感覺如何，令我感到備受關懷；而過程的確沒有痛楚，甚至沒有感覺。」

她最欣賞中心的醫護人員的專業和細心。「病人的生理和心理狀態在術前和術後都得到周全照顧，這一點對病人而言十分重要。」安排出院前，醫護人員亦詳細叮嚀她術後的注意事項，例如放慢步行速度，「也有小冊子給我參考，資訊充足令人感覺更全面。」

手術傷口在手腕處，非常細。（圖片：受訪者提供）

術後注重心臟健康 學會調整心態

手術至今將近半年，淑梅姐除了自己本身的膽固醇藥之外，也需服用抗凝血藥，以穩定血液的濃度。她亦學會了在日常生活中多注意保護自己的心臟健康，「以前家中經常吃海鮮類食物，煲湯也很濃味，落很多料。現在飲食以多菜少肉為主，不吃內臟，煲湯也會轉用清淡的湯料，老火湯則盡量少喝。」現時淑梅姐無須再覆診，但她提到「暖心行動」亦不時發送健康資訊給她作為康復支援，令她感到「暖心」。

淑梅姐無須再覆診，但她提到「暖心行動」亦不時發送健康資訊給她，令她感到「暖心」。（圖片：受訪者提供）

此外，淑梅姐強調心態對心臟健康都有好處，「不要覺得吃藥或需要戒口是一件苦差，而應該視之為對自己健康有益的事。要長期吃藥的人，應該感恩自己的病是有藥可醫，大家不妨視之為補品。」

心臟手術刻不容緩 淑梅姐感恩自己及時「拆彈」

「暖心行動」為香港較有經濟能力的人士，提供無需輪候而且費用較易負擔的「通波仔」手術，既可為有需要的人士提供適切治療，同時有助紓緩公立醫療系統的壓力。淑梅姐十分感激「暖心行動」為自己及時將身體內的炸彈解除。

在訪問的尾聲，淑梅姐建議對自己心臟健康有懷疑的人，不應等待公立醫院重啓服務或排期，應盡快進行初步檢查。「因為心臟問題可大可小，影響到的不止自己健康，也為免對家人造成不必要的擔心。」