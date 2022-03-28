水果發霉｜切走霉菌仍可吃？營養學家：一個秘訣知哪些水果放雪櫃

疫情下不少人都會選購水果增強抵抗力。不過正值轉季潮濕時節，水果萬一存放失當，隨時引起發霉的食安風險。然而，如果只是切走發霉的部份，那該份水果是否已可安心食用？水果種類繁多，哪些可放室溫存放，哪些需放進雪櫃，又該如何分辨呢？

發霉水果的食安風險不容忽視。（資料圖片）

水果發霉 毒素已擴散

營養學家王敏寧（Mandy）表示，在處於高溫、高濕度的環境下，特別是轉季期間或夏天的炎熱高溫，水果都會容易滋生真菌或細菌，產生毒素，引致發霉的現象出現。

不過，如果水果表面只有少量發霉，是否切走發霉的部份就可食用？Mandy對此就絕不建議，由於水果表面的霉菌雖可肉眼可見，但其實這些霉菌本身均會在水果內釋放毒素，而這些毒素可透過水果內的水份滲透到果肉其他地方，這情況則未必可用肉眼察覺毒素擴散的情況。因此，Mandy再三強調絕不建議食用已經發霉的水果，即使用作搾汁亦絕不安全。

誤食發霉水果對身體影響可大可小，Mandy表示水果出現發霉已經意味着水果正滋生細菌，當中包括常見的金黃葡萄球菌、大腸桿菌等。對於一些腸胃敏感的人士、或抵抗力較低者，如長者、孩子等，進食後都有機會引致食物中毒，並出現肚瀉、屙嘔、發燒等症狀。

▼水果發霉四個Q&A：（點擊下圖看清👇👇👇）

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如何分辨水果應放室溫或雪櫃？

要避免水果發霉，存放得當最為重要，不過哪些水果應該存放雪櫃，哪些又應該存放室溫環境才恰當？Mandy舉例指，藍莓、士多啤梨、提子等水果，因其表皮比較薄及柔軟，而且水份含量較多，故如果把上述水果放在室溫環境，加上如天氣較潮濕時，有機會令上述水果滋生霉菌，因此這類水果均建議放雪櫃存放。

至於其他如橙、香蕉、蘋果、西瓜、哈蜜瓜等水果，則可存放室溫環境。面對水果種類繁多，到底該如何分辨每一種水果的存放方式？Mandy就給予一個小貼士，其實只要參考超市存放各類水果的做法，超市內哪些水果存放在雪櫃，哪些又存放在室溫，在家如法炮製大致上已經問題不大。

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已切開水果必須放雪櫃

一般而言，Mandy建議水果選購回家後約3至5天內就要食用，至於一些可放進雪櫃的水果則可再存放1至2天。而一些會愈放愈甜的水果，如香蕉、芒果、木瓜等，如購買時仍未熟透，亦可酌量再多存放數天。

不過，一些如上述提及、可存放於室溫的西瓜、哈蜜瓜等水果，如果已經切開，則必須放雪櫃存放，而且亦只可「一日起兩日止」。Mandy強調，水果切開後亦應避免長期暴露在空氣中，否則亦容易變質。

對於一些水果已經切開未能食完，但又想繼續存放，Mandy亦特別提供一個貼士，那就是把這些水果存放在攝氏-18或以下的冷凍庫，變成冰水果，存放期也可以再保存更久，這些冰水果如果以攪拌器製成水果冰沙，其實也十分美味。

▼同場加映，5大類人吃水果貼士：（點擊下圖看清👇👇👇）

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食安中心三大防霉貼士

本港食安中心周一（28日）亦在社交媒體發布了一系列食物防霉秘方，當中可分為三大部份：

1. 跟清單看指示



．選購食物前，先準備一份菜式及食材清單

．按住「先入先出」原則存取食物，優先選用食用限期較近的食材

．參考包裝上由生產商提供的指示，貯存預先包裝的食品

2. 遠離光與熱



．室溫存放的食物或食材，如麵包、薯仔、花生果仁等，要貯存在陰涼乾爽、通風良好的地方，遠離熱源

3. 乾的濕不了



．乾製的香料，如胡椒粉、辣椒粉等，切勿放入雪櫃，以免出現「倒汗水」

．避免用濕的餐具或木匙，接觸乾製香料

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