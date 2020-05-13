【月經失調】經痛量多月經遲？3食療8穴位助改善浸腳記得加呢啲！

月經，是女生每月的煩惱，不少人都會出現經痛，而經期也可能不準，部分人更可能出現月經失調的情況。中醫指較常見的月經失調，是由肝鬱氣滯，及肝腎不足所引起；不只經期變短、周期紊亂，經量也可能變少，並可能出現血塊。大家日常可有想過要改善月經失調的情況？

月經失調除了經期變短、月經血塊多、經量減少外，一般還會伴隨睡眠質素差、經前乳房脹痛等，下面就為大家推介不同有助調經的方法（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

甚麼是月經失調？

正常的月經為每隔21至35 天一次，每次經期的時間大約3至7日。不過每個女性都有自己的月經周期規律，但通常都不會提前或遲來一星期以上，經期在3至7日的範圍內就屬正常。

而月經失調包括在周期、經期、月經量、月經顏色或質地發生改變，並可能伴隨有腹痛、腹瀉、發熱等症狀。

中醫看月經失調

中醫認為月經主要和肝、脾、腎臟、任脈、督脈有關。月經又名月信，指出月經的特點是按月而至，如潮有信。腎主生殖，為先天至本，腎氣充盛乃月經發生的先決條件。脾為後天之本，氣血生化之源，脾胃健旺則氣血昌盛。肝主疏泄，氣行則血行。任督二脈主一身陰陽之氣，與肝脾腎三臟相互作用，則見月經調暢。因此，如肝、脾、腎，或任督二脈受損時，月經就會失常。月經失調的同時，也反映婦女有體內失衡的問題。

月經失調的原因及症狀

中醫認為通常較為常見的月經失調，主要是由肝鬱氣滯和肝腎不足所引起。

年青婦女較多有肝鬱氣滯的問題，通常因為工作壓力大、思緒較多所造成，可能會出現以下症狀：

- 經期變短 - 月經血塊多 - 月經量減少 - 常伴隨睡眠質素欠佳、經前乳房或少腹（肚臍下方）脹痛等

經痛分7級？（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

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而中年婦女隨著年齡增長，肝腎精氣漸減，則較多有肝腎不足的問題，或出現以下症狀：

- 月經周期紊亂 - 經量明顯減少 - 腰膝酸軟 - 夜寐欠安

保健穴位

註冊中醫師鄧蕙盈就為大家推介有助調經的不同穴位（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

1）血海

功效：活血袪瘀調經

位置：大腿內側，屈膝，髕骨內側端上2吋，股四頭肌內側頭的隆起處

方法：按壓3至5分鐘，每日早晚各1次。

2）地機

功效：養血調經通絡

位置：小腿內側，陰陵泉下3吋

方法：按壓3至5分鐘，每日早晚各1次。

3）三陰交

功效：健脾養血，調肝補腎

位置：在小腿內側，足內踝尖上3吋，脛骨內側緣後方凹陷處

方法：按壓3至5分鐘，每日早晚各1次。

4）足三里

功效：健脾和胃，補中益氣

位置：位於膝下三吋，大概是膝蓋外側下方凹陷位置往下約四隻橫放手指的距離

方法：按壓3至5分鐘，每日早晚各1次。

部份穴位孕婦禁用，若要使用需按醫生指示。

浸腳增強血液循環

除了穴位按摩外，鄧醫師指月經失調很多時候都與寒凝血瘀有關，浸腳則可以令人增強血液循環，達至暖宮補腎調經等作用（按圖）：

浸腳時可用水溫約攝氏35-40度的熱水，從雙足至小腿位置浸泡約15-20分鐘即可，同時可加入生薑、粗鹽、艾葉等浸腳。

暖敷腹部及腰部

鄧醫師建議，月經失調的女士，也可使用暖水袋或艾灸盒，暖敷腹部和腰部，一日一次，每次15至30分鐘（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

1）關元

功效：養血調經

位置：臍下3吋

方法：使用暖水袋暖敷，一日一次，每次15至30分鐘

2）氣海

功效：益氣調經

位置：下腹部，前正中線上，臍下1.5吋

方法：使用暖水袋暖敷，一日一次，每次15至30分鐘

3）子宮穴

功效：理氣和血調經

位置：臍下4吋，旁開3吋

方法：使用暖水袋暖敷，一日一次，每次15至30分鐘

4）腎俞

功效：補腎固本

位置：腰部第2腰椎棘突下，旁開1.5吋

方法：使用暖水袋暖敷，一日一次，每次15至30分鐘

月經失調養生食療

除了穴位按摩、暖敷和浸腳外，食療也可有助調經，鄧醫師就為大家推介以下3款食療（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

1）杞子玫瑰花茶

功效：養血安神，補腎調經

材料：杞子10粒、玫瑰花5朵

做法：將玫瑰花、杞子放入茶杯，然後倒入熱水，焗5至10分鐘，即可。

2）桑寄生蓮子蛋茶

功效：補益肝腎，養血調經

材料：桑寄生50克、蓮子20克、蛋2至3隻、水1.5至2升

做法：

1. 雞蛋水煮後，去殼，備用。蓮子去芯，備用。

2. 將桑寄生清淨後，放入魚袋。

3. 倒入清水，放入桑寄生及蓮子，以中火煮約一小時。

4. 拿出桑寄生，最後加入熟雞蛋，以小火續煮10至15分鐘即可。

3）紅菜頭淮山粟米蘿蔔湯

功效：健脾益氣，補血調經

材料：紅菜頭2個、粟米2條、蘿蔔1根、淮山30克

做法：



1. 將材料洗淨，去皮後切塊。

2. 倒入清水，大火煮滾後，煲1.5小時。

除了以上穴位按摩、暖敷、浸腳和食療外，鄧醫師也提醒大家不要過度減肥，以免令內分泌失調，而造成月經異常。另外，經期要避免進食生冷食物，避免影響月經排出。情緒上，也應盡量避免精神緊張，造成肝鬱、氣滯，影響月經。

如你對月經失調有任何問題，請諮詢中醫師或醫生意見，就個人體質對症下藥。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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