【月經失調】經痛量多月經遲？3食療8穴位助改善浸腳記得加呢啲！

月經，是女生每月的煩惱，不少人都會出現經痛，而經期也可能不準，部分人更可能出現月經失調的情況。中醫指較常見的月經失調，是由肝鬱氣滯，及肝腎不足所引起；不只經期變短、周期紊亂，經量也可能變少，並可能出現血塊。大家日常可有想過要改善月經失調的情況？
月經失調除了經期變短、月經血塊多、經量減少外，一般還會伴隨睡眠質素差、經前乳房脹痛等，下面就為大家推介不同有助調經的方法（按圖）：
甚麼是月經失調？
正常的月經為每隔21至35 天一次，每次經期的時間大約3至7日。不過每個女性都有自己的月經周期規律，但通常都不會提前或遲來一星期以上，經期在3至7日的範圍內就屬正常。
而月經失調包括在周期、經期、月經量、月經顏色或質地發生改變，並可能伴隨有腹痛、腹瀉、發熱等症狀。
中醫看月經失調
中醫認為月經主要和肝、脾、腎臟、任脈、督脈有關。月經又名月信，指出月經的特點是按月而至，如潮有信。腎主生殖，為先天至本，腎氣充盛乃月經發生的先決條件。脾為後天之本，氣血生化之源，脾胃健旺則氣血昌盛。肝主疏泄，氣行則血行。任督二脈主一身陰陽之氣，與肝脾腎三臟相互作用，則見月經調暢。因此，如肝、脾、腎，或任督二脈受損時，月經就會失常。月經失調的同時，也反映婦女有體內失衡的問題。
月經失調的原因及症狀
中醫認為通常較為常見的月經失調，主要是由肝鬱氣滯和肝腎不足所引起。
年青婦女較多有肝鬱氣滯的問題，通常因為工作壓力大、思緒較多所造成，可能會出現以下症狀：
- 經期變短
- 月經血塊多
- 月經量減少
- 常伴隨睡眠質素欠佳、經前乳房或少腹（肚臍下方）脹痛等
經痛分7級？（按圖）：
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而中年婦女隨著年齡增長，肝腎精氣漸減，則較多有肝腎不足的問題，或出現以下症狀：
- 月經周期紊亂
- 經量明顯減少
- 腰膝酸軟
- 夜寐欠安
保健穴位
註冊中醫師鄧蕙盈就為大家推介有助調經的不同穴位（按圖）：
1）血海
功效：活血袪瘀調經
位置：大腿內側，屈膝，髕骨內側端上2吋，股四頭肌內側頭的隆起處
方法：按壓3至5分鐘，每日早晚各1次。
2）地機
功效：養血調經通絡
位置：小腿內側，陰陵泉下3吋
方法：按壓3至5分鐘，每日早晚各1次。
3）三陰交
功效：健脾養血，調肝補腎
位置：在小腿內側，足內踝尖上3吋，脛骨內側緣後方凹陷處
方法：按壓3至5分鐘，每日早晚各1次。
4）足三里
功效：健脾和胃，補中益氣
位置：位於膝下三吋，大概是膝蓋外側下方凹陷位置往下約四隻橫放手指的距離
方法：按壓3至5分鐘，每日早晚各1次。
部份穴位孕婦禁用，若要使用需按醫生指示。
浸腳增強血液循環
除了穴位按摩外，鄧醫師指月經失調很多時候都與寒凝血瘀有關，浸腳則可以令人增強血液循環，達至暖宮補腎調經等作用（按圖）：
浸腳時可用水溫約攝氏35-40度的熱水，從雙足至小腿位置浸泡約15-20分鐘即可，同時可加入生薑、粗鹽、艾葉等浸腳。
暖敷腹部及腰部
鄧醫師建議，月經失調的女士，也可使用暖水袋或艾灸盒，暖敷腹部和腰部，一日一次，每次15至30分鐘（按圖）：
1）關元
功效：養血調經
位置：臍下3吋
方法：使用暖水袋暖敷，一日一次，每次15至30分鐘
2）氣海
功效：益氣調經
位置：下腹部，前正中線上，臍下1.5吋
方法：使用暖水袋暖敷，一日一次，每次15至30分鐘
3）子宮穴
功效：理氣和血調經
位置：臍下4吋，旁開3吋
方法：使用暖水袋暖敷，一日一次，每次15至30分鐘
4）腎俞
功效：補腎固本
位置：腰部第2腰椎棘突下，旁開1.5吋
方法：使用暖水袋暖敷，一日一次，每次15至30分鐘
月經失調養生食療
除了穴位按摩、暖敷和浸腳外，食療也可有助調經，鄧醫師就為大家推介以下3款食療（按圖）：
1）杞子玫瑰花茶
功效：養血安神，補腎調經
材料：杞子10粒、玫瑰花5朵
做法：將玫瑰花、杞子放入茶杯，然後倒入熱水，焗5至10分鐘，即可。
2）桑寄生蓮子蛋茶
功效：補益肝腎，養血調經
材料：桑寄生50克、蓮子20克、蛋2至3隻、水1.5至2升
做法：
1. 雞蛋水煮後，去殼，備用。蓮子去芯，備用。
2. 將桑寄生清淨後，放入魚袋。
3. 倒入清水，放入桑寄生及蓮子，以中火煮約一小時。
4. 拿出桑寄生，最後加入熟雞蛋，以小火續煮10至15分鐘即可。
3）紅菜頭淮山粟米蘿蔔湯
功效：健脾益氣，補血調經
材料：紅菜頭2個、粟米2條、蘿蔔1根、淮山30克
做法：
1. 將材料洗淨，去皮後切塊。
2. 倒入清水，大火煮滾後，煲1.5小時。
除了以上穴位按摩、暖敷、浸腳和食療外，鄧醫師也提醒大家不要過度減肥，以免令內分泌失調，而造成月經異常。另外，經期要避免進食生冷食物，避免影響月經排出。情緒上，也應盡量避免精神緊張，造成肝鬱、氣滯，影響月經。
如你對月經失調有任何問題，請諮詢中醫師或醫生意見，就個人體質對症下藥。
註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）
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