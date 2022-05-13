本港女性患癌風險將超越男性？三大女性癌點預防？這歲數是關鍵！

本港的癌症個案過去一直均以男性較多，不過這情況未來將出現變化。據醫管局預測，女士的患癌風險未來數年恐將超越男性。當中，乳腺癌、子宮體癌、卵巢及腹膜癌等婦女癌症將有上升趨勢。



要預防這些婦女癌症，除了要養成良好的生活習慣外，臨床腫瘤科專科李兆康醫生受訪指，當女士踏入這個歲數後，其實就是最適合接受婦科身體檢查的年齡，有助及早發現癌症，避免延誤治療時機。



本港女士患癌的風險未來恐將超越男性。(資料圖片)

男女性癌症發病率差距收窄

據醫管局的香港癌症資料統計中心最新資料顯示，2019年本港癌症新症再創新高，錄得逾3.5萬宗，按年上升3.1%，當中男性個案僅比女性多288宗。

當中，本港2019年的婦科癌個案新增2,554宗，每10萬名婦人有63宗，死亡個案有645宗，2010年至2019年發病率上升2.3%，死亡率上升2.5%。而2019年最常見的婦科癌症分別為乳腺癌（4,761宗）、子宮體癌（1,198宗）、卵巢及腹膜癌(732宗)。

再翻查過去十年數據，男士發病率有所下降，數字近年更轉趨橫行，但女士則持續上升，兩者差距已逐步收窄。據香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生指，男性發病率目前雖仍然比女性高，但由於本港女多男少，且年齡層集中盛年及中年，相對風險較高，估算未來2至3年婦科癌症上升，女性發病率趨勢將會超越男性。

▼同場加映，醫管局早前公佈本港最新癌症數據（按圖 👇👇👇）：

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常服避孕藥增患癌風險

對於上述三大婦科癌症個案未來恐上升的風險，臨床腫瘤科專科李兆康醫生受訪指，女士要預防癌症的出現除了要養成良好的生活習慣外，當踏入40歲後更應主動進行身體檢查，以及早發現身體內可觸發癌症的先兆。

乳腺癌（乳癌）



李兆康醫生表示，最主要的成因包括身體接受了過量的荷爾蒙藥物，例如服食了多年避孕藥。此外，家族性遺傳例如帶有BRCA基因（與遺傳性乳癌及卵巢癌相關的基因），也會令患乳癌的風險增加，荷李活女星Angelina Jolie多年前便因而作出預早切除乳房的決定。同時亦有科學研究顯示，經期早開始、太遲生育等也會增加乳癌風險，而肥胖、吸煙等則是老生常談的乳癌原因。

要預防乳癌，李兆康醫生指出控制體重、戒煙都是有效的，但其他成因則不一定可預防。至於是否值得因帶有BRCA基因而切除乳房，也因人而異。所以，最有效的預防乳癌方法是當女士踏入40歲後，應及早計劃做第一次的乳房造影檢查，找出不尋常的鈣化點，讓醫生作適當跟進，就可以避免這些鈣化點逐步演變成乳癌。

▼同場加映，觸摸收據都會患乳癌？（按圖 👇👇👇）

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▼ 同場加映，自我檢查乳房原則：（按圖 👇👇👇）

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子宮體癌（即子宮頸以外、位於子宮本體的癌症）



李兆康醫生指出，子宮體癌成因和乳癌差不多，女性若接觸過量的荷爾蒙藥物，有機會導致子宮體癌。而吸煙、肥胖等也是導致子宮體癌的因素。當中要注意的是，從臨床所見，不少子宮體癌患者都是沒生過小朋友的女性。還有小部分可能和乳癌有關，例如曾服食Tamoxifen（泰莫西芬，早期荷爾蒙受體陽性乳癌的標準治療藥物）也有機會增加子宮體癌的風險。

要預防子宮體癌，控制體重、戒煙是生活上可以做到的預防工夫。但最有效的預防方法是定期做婦科檢查，以及早發現不尋常的組織，有需要的話進行子宮切除，就可避免癌症的出現。

▼ 同場加映，子宮肌瘤患者高危食物：（按圖 👇👇👇）

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卵巢及腹膜癌



李兆康醫生指，腹膜是肚皮下覆蓋內臟的薄膜，很容易受附近器官的癌細癌入侵，與卵巢癌關係更是非常密切，因此在統計中會歸類為卵巢及腹膜癌。卵巢癌沒有太多已確定的成因，現在主流的看法是，有部分女士帶有BRCA基因，會有較高機會在年輕時就有卵巢癌。事實上，Angelina Jolie當年也是連卵巢一起切除。

預防卵巢癌的方法，主要是40歲開始定期做婦科檢查，例如以超聲波檢測卵巢有沒有異樣，有的話就要和醫生商討是否需要將卵巢切除，以絕後患。

▼同場加映，卵巢癌高風險族群4招自我檢測：（按圖 👇👇👇）

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