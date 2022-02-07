抗癌｜G型炸彈6大類食物炸死癌細胞！營養師點名一食物超高抗氧化

「營養飲食法之父」的美國傅爾曼醫師提出，最新抗癌食物超級組合「G型炸彈（G-BOMBS）」，透過攝取蔬果食物的特殊微量營養素，就能炸死癌細胞。



「G型炸彈」 最新抗癌觀念靠植化素

台灣生機飲食專家王明勇指出，G型炸彈包括6大類食物（按圖看清 👇👇👇）

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G-Green綠色及彩色蔬菜

尤其是十字花科類，含有吲哚、硫配醣體等大量的抗癌化合物。

B-Beans豆類

類黃酮與高度保護性的植化素，擁有強大抗癌作用。

▼抗癌食譜：暖胃三合一豆穀漿（點擊下圖看清！👇👇👇）

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O-Onion蔥屬植物

例如：蔥、洋蔥，硫化物可停止癌細胞生長，榭皮素有助抑制癌細胞增殖與轉移。

M-Mushroom菇類

β-葡聚醣增加殺手細胞的活性，破壞癌化及被病毒感染的細胞。

B-Berries莓果類

含有類黃酮、鞣花酸、白藜蘆醇及多酚，能使癌細胞生長週期停止。

S-Seeds堅果及種子

富含植化素抗氧化，木酚素具有抗癌作用。

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傅爾曼醫師也提出所謂的「健康指數」，也就是營養除以熱量。王明勇觀察發現，現代人熱量食物吃太多，巨量營養素攝取過多、但微量營養素攝取過少，健康指數就愈低，最新抗癌觀念強調的是植化素。

蔥抗病毒、抗細菌又抗癌

台灣中醫師吳宏乾補充，中醫認為，蔥可以祛風寒、發汗，也可以抗病毒、抗細菌及抗癌。

吳宏乾分享，曾有一名吃素的阿嬤罹患胰臟癌，檢查發現體內亞硝酸鹽太高，建議將蔥煮熟吃，吃了一陣子再抽血檢查，結果亞硝酸鹽就不見了。

▼預防癌症11招（按圖了解👇👇👇）

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枸杞抗氧化不輸莓果

台灣營養師宋明樺表示，莓果類有藍色、紫色、紅色，含有非常強大的類黃酮及花青素，是一個很好的抗氧化成分，能夠保護細胞、降低細胞癌變，而東方食材的枸杞，其實抗氧化成分並不輸莓果類，適合入菜、茶飲。

一般人對於黃豆常有迷思，認為吃多了可能造成婦科問題。宋明樺說明，黃豆含有大豆異黃酮與雌激素類似，但在體內是雙向調節，也就是可抑制體內雌激素濃度高；若是更年期體內雌激素不足，大豆異黃酮則能扮演雌激素的功能。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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