低頭族｜脊醫教簡單4步自測肩頸痛問題，按摩、自行拉筋有用嗎？

近年，肩頸痛已經成為常見的都市疾病。由於香港人普遍都是「低頭族」，長時間機不離手，加上姿勢不良，容易造成血液循環不佳，導致頸部肌肉繃緊，及後引起勞損。註冊脊醫梅享康表示，他接觸求診個案當中，出現「肩頸痛問題」的病人有上升趨勢，當中更不分體質、年紀、性別或職業。

忽視肩頸痛會引起「連鎖性疾病」？

雖然肩頸痛可能是由肌肉長期緊張所引致，但患者有機會同時出現頭痛、上背痛，甚至手指麻痺等徵狀。若果仍忽視不理，會演變成慢性勞損，輕則會使肩頸活動範圍受限、令肌肉變弱；嚴重可導致與其他部位相關的疾病，如：椎間盤突出。

而頸部更是不少血管、淋巴和神經的樞紐，當肌肉繃緊時，會令上述提及的軟組織受壓，影響腦部供氧，繼而降低睡眠質素和引起頭痛，使注意力無法集中，亦會影響日常生活和工作表現。

上班族長時間對電腦工作，加上姿勢不良，最容易有肩頸痛的問題。（圖片：Shutterstock）

按摩、藥貼「治標不治本」 脊醫：發現問題宜及早處理

不少人長年受肩頸痛問題所困擾，大部分患者早期會透過人手、儀器按摩或藥貼來紓緩肩頸不適，這能夠暫時減輕痛楚；可能是「治標不治本」，對於治療痛症普遍沒任何幫助。

梅脊醫提醒，一旦發現有肩頸痛問題，應盡早尋求協助；要正確治療肩頸痛，必須準確判斷痛症原因，並配合專業的治療和適當的生活方式，才能從根源解決痛症困擾。

「若果持續以錯誤方式，即是過度用力按摩；會導致肌肉纖維化、結締組織增生，甚至肌肉創傷。而且長時間對肌肉施加過量壓力，會引起事後軟組織不適，令肌肉更加緊繃或受傷，造成反效果。」

雖然不少患者會透過按摩紓緩肩頸痛，可能是「治標不治本」的做法；最好還是要找專業的治療。（圖片：Shutterstock）

簡單4步自測有否肩頸痛問題

梅脊醫指出，大家如想知道自己有否肩頸痛問題，可透過簡單4步自我檢測；只需觀察肩頸在保持不動或活動下的狀態便可。若於任何下列情況都能感到痛楚，則代表患有肩頸痛。身體不適人士，請勿強行嘗試。

第１步：嘗試望向頭頂正上方的天花板。



第２步：嘗試向下望。



第３步：嘗試分別向左望及向右望。



第４步：嘗試分別向左側屈及向右側屈；留意當側屈時，耳朵通常碰不到膊頭。



肩頸痛的治療方法｜自行拉筋有用嗎？

想治療好肩頸痛，可以先找註冊脊醫了解其根本原因；透過先進檢測技術儀器準確測量肌肉拉扯和骨位歪斜等狀況，取得肌肉受壓指數、肌肉左右平衡度等科學數據作全面的診斷。因為人人病況不同，脊醫針對性為患者定制方案，以有效地減輕由脊椎出現問題而導致的肩頸痛。

梅脊醫也提到，「如患者有需要，亦可自行進行正確的拉筋，包括伸展頸椎的動作。通過適當的伸展，有助拉長繃緊的肌肉、還原肌肉應有的彈性、促進血液循環，從而舒緩肩頸痛。」

梅享康，香港註冊脊醫。（相片由受訪者提供）