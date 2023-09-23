便秘｜大便顏色質地代表腸道健康！善用1物品用這姿勢更有助排便

便便是很不錯的健康觀察指標。



醫師表示，健康的排便代表腸道健康，而觀察便便的顏色與質地，還能推敲飲食對身體帶來的影響，補充正確的營養，有效避免便秘產生。

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每天排便1～3次才正常

台灣家醫科醫師李思賢指出，「皮膚」、「便便」、「精神」是醫師觀察病人身體狀況很常用的3項標準，良好的排便頻率與健康的便便顏色，是腸道健康的代表，平時也可以藉由仔細觀察排便的狀況，來推敲前一天飲食對身體的影響，而正常的排便頻率應該是每日1～3次。

便便顏色是健康指標

李思賢表示，除了便便的質地外，便便的顏色也是很重要的觀察指標，正常的便便應是介於朱古力色和金黃色中間，太深色甚至偏紅偏黑，有可能是腸胃道出血，或是前一天吃到特別的食物，而便便太淺的顏色，可能代表肝臟或是膽囊出問題。

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「蹲著」更有助排便

李思賢提到，由於「恥骨直腸肌」角度的關係，我們上大號最好的方式是「膝蓋要高於骨盆」的蹲式，有點類似於深蹲，因為髖部直角的坐式會讓恥骨直腸肌在直腸形成一個拉力，反而不利於排便，想改善可以在馬桶前放置一個小板凳放腳，就是很好的方式。

腸內菌與便便息息相關

李思賢也指出，腸內菌對便便的影響很大，若便便狀況不順可能需要補充益生菌或是多食用發酵食物。但是有胃脹氣問題的患者，有可能是因為腸內菌過多，這時就不要再補充益生菌，以免給腸道增添負擔。

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而腸胃道的狀況是由腸內菌所決定的，而每個人的腸内菌的習性都不同，若腸內菌喜歡纖維，那多吃些纖維是有益的，但是也有人會愈吃纖維，就愈容易便秘，這時就要先減少纖維，排便就能恢復正常。

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