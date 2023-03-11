便秘｜一天沒上廁所未必不健康！6條問題自我檢測　中2項便要留神

不少現代人因為壓力、飲食習慣等因素飽受便秘之苦，但該如何檢測自己是否是「真便秘」呢？



有營養師表示，便秘是主觀性的表徵，統整出6種排便不順的現象提供給民眾自測，若長達3個月以上，且出現2種以上的情況，就可能為便秘。

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來自台灣的營養師吳映澄在Facebook臉書「吳映澄營養師食驗室」上發文表示，有鑒於便秘是一個主觀性的表徵，很多人自覺有便秘困擾，但其實排便的次數從一天3次到一周3次都算正常，若懷疑是否有便秘，大家可根據以下方式作為基準來評估：

1. 排便時需要出很大的力氣 (頻率＞25％)

2. 有體積過大或乾、硬的糞塊 (頻率＞25％)

3. 有排便不完全的感覺 (頻率＞25％)

4. 有阻塞不通的感覺 (頻率＞25％)

5. 需要以手指幫忙解便 (頻率＞25％)

6. 一周排便3次以下



吳映澄除指出，除了次數之外，也可以參考布里斯托大便分類法，透過大便的形狀和軟硬度來觀察，正常的糞便應呈現土黃色的香蕉狀，過乾或過軟都不算正常，過乾可能是便秘，過軟可能是腹瀉，都需要注意。

最後，她也提醒，有排便不順暢的朋友，應每日補充至少2000毫升的水分、增加膳食纖維攝取、避免久坐及增加身體活動量、養成固定的排便習慣、補充益生菌幫助腸道菌叢平衡等，都是能促進腸胃道蠕動的好方法。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：大便大不出來就算便秘嗎？營養師一張圖讓你自我檢測，6症狀中2就有可能】

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