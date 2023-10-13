腎結石｜5大高風險群易尿路結石！5種簡單保健方式避免再復發

當身體發生疼痛時，其實是一種警訊，但民眾往往會認為是一時的不適而輕忽。



不過疼痛也是分部位，假如覺得是右側腰痛、腹痛，甚至伴有血尿，有極高可能是「尿路結石症」，隨著結石位置不同，分為腎結石、輸尿管結石、膀胱結石和尿道結石，日常生活該如何避免以上疾病？

▼腎結石症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣50歲的江先生某天突然右側腰痛，最初抱著應該只是短時間不舒服的想法，沒想到隨著時間的推移，疼痛不僅持續，也愈來愈令人難以忍受。更令江先生焦慮的是，隨著疼痛，他的尿液開始出現血尿，讓他幾乎無法正常工作，生活也受到了極大的影響，最後他才決定尋求泌尿科醫生的幫助。

5大高風險群容易出現尿路結石

經過詳盡檢查，台灣台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師戴盟哲發現，病人右側腎臟有一顆1.5公分的結石，同時合併腎臟積水的情況。種種臨床表徵，因此診斷病人應為尿路結石中的「腎結石」，最常出現的症狀為疼痛、血尿及泌尿道感染。

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戴盟哲指出，尿路結石是泌尿系統很常見的疾病，人體的尿液經由腎臟產生後會通過輸尿管、膀胱、尿道而排出體外，當尿液內出現結晶沉積就易形成尿路結石，絕大部份的結石都是從腎臟產生再順著尿液前往輸尿管、膀胱。因此只要是尿液經過的部位，都有機會出現結石。而尿路結石的盛行率約為10%，以下5種人為高風險群，包括：

- 有家族史

- 時常高鈣高鈉飲食

- 水分攝取過少

- 有代謝性疾病

- 缺乏運動高壓力生活



超級比一比！腎結石常見三大手術方式

戴盟哲說明，目前治療腎臟結石的方法主要包含體外震波碎石手術、軟式輸尿管鏡碎石手術及經皮腎造瘻取石手術。三種手術並沒有孰優孰劣，而是要根據結石的大小、形狀及位置來選擇最適合的手術。

軟式輸尿管鏡碎石手術

適合介於1至2公分的腎臟結石，是一種侵入性但無傷口的治療方式，將軟式輸尿管鏡由尿道進入到膀胱、輸尿管到達腎臟，搭配它前端可以做到270度的彎曲，讓醫生在腎臟內尋找到結石後，再使用高能雷射將結石擊碎成粉末。

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經皮腎造瘻取石手術

適合大於2公分以上、複雜型或質地太硬的腎結石，需從後腰畫一個傷口進而一路挖洞進到腎臟做手術。但跟傳統開腹手術或腹腔鏡手術比起來，術後恢復時間較短也比較沒有明顯的疼痛感。

體外震波碎石手術

雖然方便施行，但須擔心結石粉碎的效果，結石是不是能夠順利自行排出等問題，若之後卡在輸尿管裡更是會造成嚴重的腎積水及疼痛不適感，而需要再進行一次手術。

為了病人術後恢復速度的考量，戴盟哲補充，軟式輸尿管鏡碎石手術可以達到良好的石頭清除率，更能降低病人的手術風險，病人住院時間短、恢復快，不需特別休養即可回到日常生活，也可以降低感染、出血和腎臟損傷等手術相關風險。而江先生也選擇了此手術方式，手術隔天就順利出院回家，也馬上回到職場工作，維持日常生活。

如何避免再復發？5種日常保健方式超簡單

尿路結石的復發率極高，因此即使已經治療痊癒，也依然須慎防再次發生。戴盟哲建議，有過尿路結石的病人，除了定期追蹤外，也提供關鍵5大保健技巧，以免病人再復發，詳情如下：

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1. 保持充足的水分攝取，不可養成憋尿習慣。

2. 飲食方面要注意控制鈣，鈉和蛋白質攝取，避免高尿酸飲食。

3. 保持均衡飲食，多吃水果、蔬菜和全穀物。

4. 限制氧化物攝取（如咖啡、茶和朱古力）。

5. 保持適當運動以減少結石的復發。



戴盟哲呼籲，如果病人真的有結石的產生，一定要儘早就醫，跟醫生討論最適合自己的治療方式。千萬別認為只是一時的不適，若有血尿且右側腰痛共同發生的問題，務必前往泌尿科諮詢。

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